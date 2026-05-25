Con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de las actividades programadas durante la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería, la gobernación de Córdoba presidió una sesión extraordinaria del consejo de seguridad y convivencia ciudadana, con la participación de las autoridades político-administrativas, organismos de seguridad y fuerza pública del departamento.

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Además de abordar los temas relacionados con la seguridad durante las festividades feriales, también hablaron sobre la protección de líderes sociales y las estrategias para garantizar el normal desarrollo de los próximos certámenes electorales en el departamento de Córdoba.

Con relación a la Feria que va del 5 al 15 de junio, las autoridades de la Policía de Córdoba, de la Metropolitana de Montería, Infantería de Marina y Ejército, definieron acciones enfocadas en el fortalecimiento de los dispositivos de vigilancia, controles operativos, acompañamiento permanente a las actividades culturales y refuerzo de la presencia institucional en los diferentes escenarios donde se desarrollará la agenda ferial, buscando brindar tranquilidad tanto a propios como a visitantes.

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Cortesía Policía de Montería

A su vez, en este espacio liderado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara revisaron las medidas de protección y seguimiento a líderes sociales, ratificando el compromiso institucional de continuar trabajando articuladamente para salvaguardar la integridad y seguridad de quienes desempeñan labores sociales y comunitarias en los diferentes municipios del departamento.

Además establecieron estrategias de coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad durante los certámenes electorales, fortaleciendo las capacidades operativas y preventivas que permitan proteger el ejercicio democrático y brindar confianza a la ciudadanía durante el proceso electoral.

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El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones para mantener condiciones de seguridad en el territorio.

“Estamos comprometidos con la seguridad integral de todos los cordobeses. Trabajamos de manera coordinada para garantizar unas festividades tranquilas, proteger a nuestros líderes sociales y brindar todas las garantías de seguridad durante los certámenes electorales en el departamento”.