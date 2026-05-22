En el marco de las acciones preventivas y de articulación institucional con ocasión de la jornada electoral de este 31 de mayo, la Policía Nacional en Montería, a través de la Registraduría Nacional, realizó una mesa de trabajo con las diferentes autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los comicios.

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En dicho espacio participaron Policía, Ejército y Armada Nacional, quienes coordinan estrategias y acciones encaminadas al cubrimiento de seguridad en los diferentes puestos de votación habilitados en la capital cordobesa, con el propósito de brindar tranquilidad, transparencia y garantías democráticas a todos los ciudadanos.

Cortesía Policía de Montería

De igual manera, la Registraduría Nacional adelanta jornadas de capacitación dirigidas al personal de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería con el fin de fortalecer los conocimientos relacionados con el proceso electoral, funciones de apoyo y lineamientos para garantizar el correcto desarrollo de la jornada democrática.

La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería dispondrá de un amplio componente humano y logístico para acompañar la fiesta democrática, fortaleciendo la vigilancia, prevención y control antes, durante y después de las elecciones.

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El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, manifestó que “la Policía Nacional, en articulación con las Fuerzas Militares y demás autoridades, garantizará este 31 de mayo el derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, seguridad y transparencia”, al tiempo que invita a la ciudadanía a participar de esta jornada democrática con confianza y a denunciar cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones.