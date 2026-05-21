En la Clínica Regional de Montelíbano y con estado de salud reservado, permanece internada la líder social Adriana Gandía Vásquez, quien fue víctima de un atentado sicarial.

El hecho, rechazado por diversas entidades en Córdoba y que es motivo de investigación para las autoridades, se registró la noche de este miércoles 20 de mayo cuando realizaba un recorrido por la zona rural del municipio de Puerto Libertador, específicamente en el corregimiento Tierradentro, sur de este departamento.

Gandía Vásquez, de 36 años, es conocida porque lidera procesos sociales, ambientales y de Derechos Humanos en esta zona de Córdoba, y en este atentado un balazo la impactó en una de sus piernas.