El Ejército Nacional reportó que sostiene combates en zona rural del municipio de Canalete, Córdoba, con el Clan del Golfo.

La Décimo Primera Brigada del Ejército indicó, a través de un comunicado, que tropas del Gaula Militar Sinú y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Nº7, en desarrollo de operaciones militares orientadas a debilitar las capacidades de la amenaza, sostienen combates contra miembros de la subestructura Zuley Guerra Castro, del Clan del Golfo.

“Estas acciones se adelantan con el propósito de fortalecer la seguridad y la protección de la población civil en esta zona de la región cordobesa”, dijo la institución.

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