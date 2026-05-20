El abogado constitucional Germán Calderón España anunció este miércoles que interpuso una recitación contra un magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, por el caso de la encuestadora AtlasIntel.

“Hace unos minutos interpuse recusación contra el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, para que se aparte de cualquier actuación administrativa en contra de la firma AtlasIntel por tres causales”, se lee en la publicación en las redes sociales del jurista.

Estas tres causales, añade, son las de “interés particular y directo en la decisión de la actuación por ser miembro del CD y haber sido elegido por ese mismo partido en el CNE y porque las encuestas de esta firma no le favorecen a su candidata del CD; 2) Amistad íntima con Paloma Valencia, candidata del CD, partido al que pertenece; 3) Por haber sido elegido representante a la Cámara en dos períodos anteriores”.

Esto luego de que la corporación de la Organización Electoral abriera tres investigaciones en los últimos días contra la encuestadora brasileña y se le prohibiera en una medida cautelar a la revista Semana publicar los sondeos de la firma.