El Centro Democrático calificó como calumnia una publicación que realizó en la red social X (antes Twitter) María José Pizarro, senadora y jefa de debate del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, asegurando que Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder del partido opositor, viajó el lunes 18 de mayo a Ecuador.

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“Vea, pues, de nuevo Álvaro Uribe Vélez viaja a Ecuador… bueno saberlo”, escribió Pizarro al citar en X una publicación de un ciudadano que compartió un video lamentando que compartía vuelo con el exmandatario hacia la ciudad de Quito.

“El vuelo de Avianca en el que voy va PARA QUITO, que desgracia tener que volar al lado de semejante criminal de lesa humanidad”, fue el texto con el que el hombre acompañó el video en el que se ve a Uribe dentro del avión.

El vuelo de Avianca en el que voy va PARA QUITO, que desgracia tener que volar al lado de semejante criminal de lesa humanidad. pic.twitter.com/oRflkD5UJw — Alan David (@artystagram) May 18, 2026

El Centro Democrático reaccionó al comentario de María José Pizarro, quien luego eliminó la publicación. El partido indicó que el expresidente no se dirigía al vecino país.

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“Miente María José Pizarro, otra vez calumniando para atacar a Álvaro Uribe Vélez. No iba rumbo a Ecuador, era un vuelo interno rumbo a Medellín. La agenda del expresidente Uribe es pública, no hay una “Manta” de duda sobre sus salidas al exterior. Así actúan: inventan y difaman. El que viaja a escondidas no es el Presidente Uribe", aseveró el CD.

Miente María José Pizarro, otra vez calumniando para atacar a Álvaro Uribe Vélez. No iba rumbo a Ecuador, era un vuelo interno rumbo a Medellín. La agenda del expresidente Uribe es pública, no hay una "Manta" de duda sobre sus salidas al exterior. Así actúan: inventan y difaman.… https://t.co/TYm4GLDYFO — Centro Democrático (@CeDemocratico) May 19, 2026

El partido hizo referencia a Manta porque es la ciudad ecuatoriana que, según la prensa de ese país, el presidente Gustavo Petro visitó en mayo de 2025 después de asistir a la segunda investidura de su homólogo Daniel Noboa.

Una publicación conjunta del portal de investigación Código Vidrio y la revista Vistazo señala que Petro estuvo en una vivienda en Manta de la que no salió, pero recibió invitados, entre el 24 y el 26 de mayo del año pasado.

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Supuestamente, tras participar en la ceremonia de investidura Petro llegó en el avión presidencial FAC 001 a Manta, en la provincia de Manabí, por esos días convertida en el epicentro de operativos constantes para localizar a José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal ‘Los Choneros’, quien tras ser capturado, en junio de 2025, fue extraditado a EE. UU.

Gustavo Petro rechazó en abril pasado esta versión sobre su visita a Manta. “Nosotros tenemos todas las pruebas de quién entró, una sola persona, a ayudarme a hacer mi libro, y de que no entró nadie más a mi casa sino la comida para poder comer, que traían mis escoltas”, manifestó Petro en una alocución televisada.

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La visita de Petro a Manta ha estado rodeada de misterio y especulaciones en los dos países, aunque el presidente ha subrayado que durante su estancia en esa ciudad ecuatoriana lo que hizo fue escribir 30 páginas de un libro inspirado en la belleza natural de esa urbe costera.