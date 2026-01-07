El candidato presidencial Iván Cepeda y la jefa de debate político María José Pizarro iniciaron una agenda pública en España orientada a la defensa de la democracia, la paz y la soberanía de Colombia y de América Latina, en medio de un contexto internacional que, según señalaron, enfrenta riesgos de escaladas autoritarias y presiones externas sobre los gobiernos democráticos de la región.

De acuerdo con el comunicado, la visita tiene como propósito fortalecer el diálogo político internacional, consolidar alianzas con sectores comprometidos con la democracia y la solución pacífica de los conflictos, así como acompañar a la comunidad colombiana en el exterior. La agenda también busca reafirmar la defensa de la soberanía nacional desde el respeto al Derecho Internacional.

Las actividades comenzaron el miércoles 7 de enero con un encuentro público con la colombianidad en la sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Madrid, evento encabezado por Iván Cepeda y acompañado por María José Pizarro. Durante los primeros días de la visita, ambos líderes sostendrán reuniones con dirigentes políticos, partidos, organizaciones sociales y actores institucionales.

A partir del 8 de enero, la agenda continuará bajo el liderazgo de María José Pizarro, quien desarrollará encuentros públicos y espacios de diálogo en Madrid, Bilbao y Barcelona. Estos eventos estarán enfocados en temas como exilio, migración, memoria histórica, derechos humanos y la defensa de la democracia, además de reuniones de carácter político y organizativo.

Al inicio de la agenda, Cepeda y Pizarro reiteraron que Colombia es un país soberano y rechazaron cualquier intento de presión externa sobre el Gobierno nacional. “Colombia no es una colonia ni un protectorado, y cualquier intento de deslegitimar al presidente Gustavo Petro constituye una intromisión inaceptable en la democracia colombiana”, señalaron.