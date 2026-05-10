Un contundente golpe a las finanzas del narcotráfico en el Caribe propinó la Policía Nacional al incautarse de más de 1,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en la ciudad de Cartagena.

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La droga, avaluada en más de 14.390 millones de pesos, evitó, de acuerdo con la institución, la comercialización de más de 4,1 millones de dosis del estupefaciente.

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional informó que este resultado fue posible gracias al perfilamiento realizado por la Sala de Análisis de la Compañía y las labores de control efectuadas por los uniformados que lograron detectar el estupefaciente bajo la modalidad de mezclado en cal dolomita.

El destino final eran las islas de Providencia.

Los resultados periciales confirmaron el alto nivel de pureza del alcaloide y su potencial impacto en las cadenas de tráfico y comercialización ilegal de estupefacientes.

“Estos resultados evidencian el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha frontal contra el narcotráfico y las estructuras criminales que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Continuaremos desarrollando operaciones contundentes para debilitar sus capacidades logísticas y financieras”, señaló la Dirección de Antinarcóticos.