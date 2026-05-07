A disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de hurto fueron dejados por personal de la Policía Nacional tres ciudadanos que fueron sorprendidos apropiándose de los paneles solares que eran transportados en un tractocamión que se accidentó.

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El hecho ocurrió en la vía El Carmen de Bolívar - Plato, a la altura del municipio de Zambrano.

Las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar sorprendieron en flagrancia a los tres ciudadanos implicados en el hurto cuando transportaban en un motocarro 10 paneles solares, avaluados en aproximadamente 27 millones de pesos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, rechazó este tipo de hechos e hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con solidaridad frente a las emergencias en carretera.

“Cuando ocurre un accidente de tránsito la prioridad debe ser proteger la vida y ayudar a quienes resulten afectados, no aprovecharse de la situación. El saqueo no solo constituye un delito, también refleja falta de empatía con las familias y trabajadores que dependen de esa carga para su sustento”, expresó el oficial.