La final del El Desafío Siglo XXI, emitida el pasado martes 17 de febrero, no solo cerró una temporada exigente, sino que abrió un intenso debate en las redes sociales que se hizo viral.

El programa de Caracol Televisión apostó por una dinámica distinta a la tradicional para definir a los campeones, decisión que generó opiniones divididas entre los televidentes y cibernautas.

A diferencia de ediciones anteriores, la producción optó por dividir la competencia final en dos pruebas y dejó de lado el clásico desenlace en el “box”, un cambio que sorprendió a la audiencia habitual del formato.

Una parte del público en X e Instagram manifestó inconformidad con la estructura de la final, cuestionando tanto la emoción del cierre como la lógica competitiva del reto definitivo.

Algunos usuarios calificaron la edición como una de las más débiles en la historia del programa, mientras que otros defendieron la constancia de los ganadores a lo largo de la temporada.

El triunfo de Zambrano y Myriam también provocó debate, pues algunas personas indicaban que no se lo merecían.

Asimismo, sostuvieron que lo ganó porque la producción del Desafío les había regalado tiempo con la penalización impuesta a Rata y Valentina.

La dupla, que había logrado acumular una ventaja significativa, perdió una hora de diferencia tras incurrir en una acción que la producción consideró una infracción a las reglas del reto final.

Durante el desarrollo de la prueba decisiva, solicitaron a un conductor que se comunicara con un mánager, intervención externa que no estaba permitida en esa instancia. La producción aplicó una sanción inmediata, reduciendo la ventaja que mantenían frente a sus rivales.

Lo cierto es que Zambrano se coronó campeón de la temporada y se llevó el premio de 600 millones de pesos junto al trofeo del programa, pero en una final polémica y bastante viral en redes sociales.