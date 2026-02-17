La actual temporada de La casa de los famosos Colombia está que quema, pues atraviesa uno de sus episodios más controversiales.

Esto se da luego del enfrentamiento entre el comediante barranquillero Juanda Caribe y la cantante Alexa Torres. Su roce empezó durante una dinámica que se terminó en un conflicto muy fuerte.

¿Por qué se pelearon Juanda Caribe y Alexa Torres en La casa de los famosos 3?

Durante una actividad grupal, Juanda realizó un gesto insinuando que Alexa había “botado el chupo”, expresión popular del Caribe colombiano que alude a perder la calma o la paciencia cuando están acusándole de algo.

Sin embargo, el verdadero punto de quiebre habría sido una frase adicional con doble sentido que Alexa interpretó como inapropiada. “¿Eso es botar el chupo? porque yo entendí otra cosa", le respondió Alexa. A lo que el comediante le dijo: “También”.

Torres expresó ante sus compañeras que nunca le dio la confianza necesaria al humorista para ese tipo de comentarios y manifestó sentirse irrespetada. Desde entonces, el ambiente en la casa cambió radicalmente.

Por su parte, Juanda negó haber hecho una insinuación ofensiva y sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto. El creador de contenido aseguró que jamás haría un comentario así hacia una mujer.

Pero no todo terminó ahí porque “El Jefe” pidió a ambos participantes dialogar y aclarar la situación para evitar que la tensión escalara aún más. Se reunieron en privado para poder calmar las aguas.

Igualmente, esto duró poco porque en el congelado de Alexa este fin de semana, ingresó Jhorman, su pareja sentimental y le reclamó directamente a Juanda por los comentarios y le entregó una prenda femenina como símbolo de su inconformidad. Este clip se hizo viral en pocas horas.

Después que se fue Jhorman el humorista visiblemente molesto exigió una rectificación pública y advirtió que no permitiría que su imagen quedara afectada a nivel nacional.

En medio de la tensión, Juanda expresó su intención de abandonar la competencia. Incluso afirmó que estaría dispuesto a pagar la cláusula contractual para salir del programa.

“Me van a decir una vaina pero yo me quiero ir. Yo pago la cláusula. No estoy a gusto aquí, no voy a poner mi bienestar por estar aquí. Me encargo afuera”, dijo a sus compañeros.

Asimismo, el barranquillero dejó entrever que podría emprender acciones legales fuera del reality si considera que su reputación fue vulnerada.

Todos los televidentes y cibernautas siguen paso a paso qué puede pasar entre los dos participantes y si Juanda Caribe se va de la competencia.