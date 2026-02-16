La actriz estadounidense Maya Hawke y el músico Christian Lee Hutson contrajeron matrimonio el pasado 14 de febrero, aprovechando el Día de San Valentín para dar un giro inesperado en su relación y sellar su amor con una boda sorpresa en Nueva York, Estados Unidos.

Lea también: Este es el récord no tan conocido de Titanic, la película taquillera de 1998

La ceremonia, celebrada en la iglesia St. George’s Episcopal, fue emotiva e íntima, una mezcla de romanticismo y confidencialidad que tomó por sorpresa incluso a muchos de sus seguidores.

Entre los asistentes destacaron los padres de Maya, los actores Uma Thurman y Ethan Hawke, quienes, a pesar de ya no estar casados, se reunieron para acompañar a su hija en uno de los días más importantes de su vida.

El padre de la novia incluso la acompañó al altar, añadiendo un toque familiar y emotivo a la celebración.

La pareja, que mantuvo su relación lejos de los reflectores desde 2023, había colaborado musicalmente en varios proyectos antes de decidir dar el gran paso, incluidos trabajos en los álbumes de Hawke.

La ceremonia contó además con la presencia de varias figuras del elenco de la exitosa serie Stranger Things, como Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer y Joe Keery, quienes celebraron el enlace junto a familiares y amigos.

De interés: La celda de los milagros: un emotivo drama familiar llega a Netflix

En las imágenes difundidas del evento, la actriz lució un elegante vestido de novia blanco con una chaqueta de plumas que combinó con el ambiente invernal de la ciudad, mientras que Hutson optó por un clásico smoking negro.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados se dirigieron al club privado The Players Members Club en Manhattan para continuar con la recepción y la celebración.

Este matrimonio llega en un momento significativo para Hawke, que además de alcanzar un nuevo hito personal, se encuentra inmersa en una etapa clave de su carrera tras el final de Stranger Things y con varios proyectos cinematográficos en puerta.

La boda sorpresa no solo reafirma la conexión especial entre la actriz y el músico, sino que también celebra una nueva etapa llena de promesas tanto en lo afectivo como en lo profesional.