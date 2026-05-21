Glen Powell asegura que llevaba tiempo esperando un personaje como Becket Redfellow, el protagonista de ‘Jugada maestra’, el nuevo thriller de venganza dirigido por John Patton Ford. La película, que estrena este jueves en salas del país, sigue a un hombre que, tras ser apartado de una poderosa familia antes incluso de nacer, está dispuesto a eliminar cualquier obstáculo para reclamar la fortuna que considera suya.

Lea ‘El pasajero del diablo’ convierte el sueño del “road trip” estadounidense en terror psicológico

Según el actor, el proyecto lo conquistó desde la primera lectura por la complejidad de su protagonista y por la forma en que la historia desafía al espectador.

“Me encantó el guion; tiene un concepto muy cautivante y cuenta con personajes maravillosos. Al leerlo, supe que era el tipo de papel que hacía tiempo venía buscando y que, hasta ahora, nunca había tenido la oportunidad de interpretar”, afirmó Powell.

El actor explicó que la película explora las contradicciones humanas a través de un personaje que persigue obsesivamente aquello que cree que le dará felicidad. “Esta es una película sobre alguien con esa ‘enfermedad’, la de no aceptar su realidad. Por razones que escapan a su control, siente que se merece una fortuna que no puede conseguir”, señaló. Y añadió: “Esta historia explora los límites que estamos dispuestos a cruzar para conseguir algo que estamos convencidos de que nos hará felices cuando, en realidad, la definición de felicidad es estar contento con lo que uno tiene”.

La historia también está marcada por las relaciones que Becket establece con dos mujeres muy diferentes. Margaret Qualley interpreta a Julia, una figura sofisticada y seductora que conoce al protagonista desde la infancia.

Ilze Kitshoff/Cortesía Diamonds Films Colombia

Aquí Tilda Swinton defiende en Cannes la inteligencia de los humanos sobre la de la IA

Sobre ese vínculo, la actriz explicó: “Julia es alguien a quien Becket conoce desde que era un niño. Siempre tuvieron una relación de acoso y coqueteo; acoso por parte de Julia, pero también dulzura por parte de Beckett”.

Qualley considera que la conexión entre ambos personajes trasciende los años y termina desencadenando conflictos importantes dentro de la trama. “Una vez más, Becket causa una gran impresión en Julia, lo que finalmente la lleva a cuestionarse algunas cosas y ¡surge el drama!”, comentó. Para la actriz, Julia es una mujer guiada por la influencia y el poder, pues “todo se reduce al estatus y al dinero… al poder”.

En contraste aparece Ruth, interpretada por Jessica Henwick, quien representa la parte más humana de la historia. La actriz define a su personaje como el único con los pies en la tierra dentro de un universo lleno de excesos.

“Ruth es un personaje con quien uno puede identificarse fácilmente, ya que es la única persona en esta historia que no es psicópata”, dijo entre risas.

Además Rami Malek en Cannes: “Si Freddie me enseñó algo fue a afrontar el miedo”

Henwick destacó que la relación entre Ruth y Becket surge de manera inesperada en medio de circunstancias complejas. “Aquella fatídica noche, Ruth y Becket conectaron al instante. Ambos encontraron en el otro algo que en sus vidas les faltaba”, explicó.

Ilze Kitshoff/Cortesía Diamonds Films Colombia

Otro de los nombres destacados del reparto es Ed Harris, encargado de interpretar a Whitelaw Redfellow, el patriarca de la familia. El veterano actor describió a su personaje como un hombre implacable y egoísta.

“Es un hombre muy poderoso y bastante despiadado, pero tiene su propio estilo de inmoralidad”, afirmó. Sobre su forma de actuar, añadió: “Whitelaw es uno de esos tipos a los que no les importa nada de nadie más que de ellos mismos”.

También ‘Cien años de soledad’ estrenará su segunda parte el 5 de agosto

Dirigida por John Patton Ford, ‘Jugada maestra’ toma inspiración libre de la clásica comedia negra británica Kind Hearts and Coronets y combina humor negro, intriga y drama familiar. Con Powell al frente de una historia marcada por la ambición y la venganza, la producción busca poner sobre la mesa preguntas incómodas sobre el dinero, el poder y los límites que una persona está dispuesta a cruzar para conseguir aquello que cree merecer.