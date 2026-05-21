La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la implementación de tarifas diferenciales en varios peajes de Autopistas del Café para los habitantes de municipios de Caldas y Risaralda, tras las protestas registradas en los últimos días por el incremento en los cobros.

Leer más: Medicina Legal entrega la primera hipótesis de la causa de la muerte de Yulixa Toloza en la clínica estética

Los bloqueos estaban en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento.

La decisión se tomó luego de una extensa mesa de diálogo, de 10 horas, realizada en Santa Rosa de Cabal, donde participaron funcionarios de la ANI, los ministerios de Transporte, Hacienda y Planeación, líderes sociales, concesionarios, alcaldes, y miembros de las comunidades afectadas.

La entidad indicó que las tarifas diferenciales aplicarán inicialmente en los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas.

“Desde ayer hasta hoy en la madrugada estuvimos explorando alternativas que permitieran levantar la protesta de los manifestantes quienes obstaculizan el paso de vehículos”, señaló Roberto Upegui, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

Es importante precisar que los beneficios serán para municipios de Caldas y Risaralda, especialmente para los residentes de Palestina, Chinchiná y Villamaría, en el departamento de Caldas, quienes tendrán tarifas especiales, según la entidad.

Ver también: Tras freno a traslado de recursos a Colpensiones, Petro ordena reforzar vigilancia al sistema pensional

Las tarifas diferenciales también cobijarán a los habitantes de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda.

Asimismo, la ANI anunció que la tarifa para vehículos particulares bajará casi $1.000; es decir, los automóviles, camperos y camionetas de categoría I pasarán de pagar $17.800 a una tarifa diferencial de $700, de acuerdo a la ANI.

Uno de los puntos que más llamó la atención del acuerdo fue la reducción significativa en el valor para algunos vehículos.