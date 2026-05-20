El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) señaló que el Gobierno nacional mantiene una situación de “estrechez persistente de liquidez” y enfrenta elevados costos de financiamiento, pese a que en los primeros meses de 2026 se ha observado un mejor comportamiento del recaudo tributario y una moderación parcial del gasto público.

En ese sentido, el organismo manifestó en su informe de seguimiento fiscal correspondiente a mayo de 2026, el CARF señaló que la posición de liquidez de la Nación denominada en pesos cerró abril en $9,8 billones, lo que representa una caída de $2,6 billones frente a marzo y según indicó el organismo, se mantiene en “niveles históricamente bajos”.

Además, se advierte sobre el comportamiento del mercado de deuda pública. De acuerdo con el CARF, “las tasas de rendimiento de los TES denominados en pesos aumentaron en promedio 19 puntos básicos”, en un contexto en el que la mayoría de títulos presentan tasas entre 13 % y 14 %, reflejando un entorno de financiamiento costoso para el Gobierno.

El CARF señaló que el gasto fiscal total acumulado a abril representó 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el gasto primario 6,0 % del PIB, cifras inferiores frente al mismo periodo de 2025, pero aún elevadas frente a referencias históricas.

“Una parte importante del gasto sigue concentrada en obligaciones heredadas. Del gasto primario acumulado, 4,8% del PIB correspondió al Presupuesto General de la Nación de 2026 y 1,2% del PIB a la ejecución de la reserva presupuestal de 2025”, dice el organismo.

Así mismo, dijeron que en materia de balance fiscal, el organismo señaló que el déficit total acumulado a marzo fue de 1,7 % del PIB, nivel similar al observado en febrero. Sin embargo, el déficit primario sí mostró una reducción, al pasar de 0,8 % del PIB en febrero a 0,4 % del PIB en marzo.