Con un balance extraordinario que consolida la economía del sector artesanal finalizó exitosamente la segunda edición de la Feria AMA 2026.

Esta iniciativa, liderada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y respaldada por la gestora social, Liliana Borrero, demostró ser una plataforma de rentabilidad insustituible para las comunidades de creadores y hacedores del arte manual ancestral.

Precisamente el encargado de hacer el balance general tras la culminación del evento fue el mandatario de los atlanticenses, quien describió el desarrollo de este encuentro como un “rotundo éxito”, a través de sus redes sociales.

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“Muchas artesanías de todo el Caribe colombiano. La Feria AMA (Arte Manual Ancestral) nos deja una edición espectacular: récord en asistencia, récord en ventas. Muy por encima de todas las expectativas que teníamos. Ahora pensamos en el año entrante. Nuestro icónico canasto estará haciéndole un gran homenaje a todo el Caribe colombiano”, expresó el gobernador Verano.

La primera gestora social, Liliana Borrero, dijo estar tremendamente orgullosa de los artesanos y artesanas por su gran proceso de transformación personal y de curaduría de sus creaciones.

“Han trabajado inmensamente. AMA 2026 fue inolvidable, pero prepárense, porque el 2027 será fuera de serie”, agregó.

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Impacto económico

El principal motor de la feria AMA fue dinamizar activamente el mercado de las industrias creativas y los oficios tradicionales, logrando una respuesta comercial sin precedentes en el departamento. Durante los días del evento, las ventas totales alcanzaron la cifra de $2.000 millones de manera directa en el Centro de Eventos Puerta de Oro, en Barranquilla.

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Este flujo de capital representa una inyección financiera vital que impacta de forma inmediata en el sustento, la estabilidad económica y la continuidad de los saberes tradicionales de cientos de familias productoras. La vitrina comercial y el posicionamiento de las marcas participantes superaron todas las expectativas, debido a una masiva afluencia de 10.600 asistentes, quienes visitaron la feria para valorar, adquirir y conectar con el lujo y el legado que representaba esta segunda edición.

Tejido social, empleo y conectividad regional

La feria AMA, que se realizó entre el 14 y 17 de mayo, no solo brilló por sus resultados comerciales, sino también por estructurar una red de empleo inclusivo y de integración regional. El desarrollo logístico del evento generó un alto impacto laboral en el sector técnico del departamento, sumando a 810 personas trabajando activamente en las labores de montaje y desmontaje de la infraestructura en Puerta de Oro.

A nivel de exhibición, el evento congregó a 125 marcas nacionales que contaron con el protagonismo y talento de más de 600 personas exponiendo de manera permanente en los stands. El alcance geográfico de esta edición reafirmó su espíritu de conectividad cultural al integrar la riqueza de cinco departamentos de la región Caribe, logrando un beneficio e impacto directo en más de 200 artesanos a nivel regional.

“Mi experiencia en AMA 2026 fue una berraquera. Ha sido una experiencia grandísima y las ventas excelentes. Solo en el segundo día de la feria llegó un cliente y me hizo compras al por mayor de 3 millones de pesos, mientras que otros me encargaron pedidos para la próxima semana. Gracias a la Gobernación del Atlántico por el espacio”, dijo Dora María Sánchez, una de las artesanas beneficiadas por este evento.

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Uno de los mayores símbolos de trabajo colaborativo y unidad técnica de esta edición fue la creación del monumental canasto central, una obra cumbre que homenajeaba la biodiversidad del territorio atlanticense, para la cual 140 maestros artesanos fabricaron minuciosamente 1.700 piezas únicas, entrelazando las técnicas de diversos municipios en una sola estructura maestra.

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Proyección internacional

Para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento empresarial a largo plazo de las marcas autónomas, la feria dispuso un robusto componente de relacionamiento estratégico corporativo. Se contó con la presencia de 10 compradores invitados, seleccionados estratégicamente entre los mercados nacionales e internacionales.

De manera complementaria, el conocimiento técnico, las vanguardias del diseño y la transferencia de metodologías de negocio se vivieron intensamente en la agenda ‘Voces AMA’. Esta jornada de capacitación especializada reunió a nueve conferencistas invitados de gran trayectoria nacional, cuyas intervenciones dotaron a los expositores y asistentes de valiosas herramientas en propiedad intelectual, tendencias globales, marketing y herramientas digitales de venta.

El éxito rotundo de esta edición ratifica la visión de la Gobernación del Atlántico de transformar el legado ancestral en un verdadero motor de desarrollo económico sostenible. Con este balance, la Feria AMA consolida al territorio como un referente indiscutible de competitividad, economía creativa y orgullo ante el mundo.