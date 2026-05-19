Las plantas cultivadas en agua se volvieron una opción popular para decorar espacios modernos gracias a su practicidad y bajo mantenimiento.

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Estas plantas pueden crecer y adaptarse fácilmente a departamentos, oficinas o ambientes pequeños.

Entre las especies que mejor se desarrollan bajo este método aparecen el Pothos, el Bambú de la suerte y la Monstera deliciosa, tres plantas reconocidas por su resistencia y capacidad de crecer en recipientes transparentes con agua limpia.

Plantas que pueden vivir en agua toda la vida

Pothos

Una de las plantas más resistentes y fáciles de cuidar. Sus raíces crecen rápidamente en agua y necesita luz indirecta.

Pexels Photos

Bambú de la suerte

Muy utilizado en decoración y feng shui por su apariencia minimalista y elegante.

Pexels Bambú de la suerte

Monstera deliciosa

Famosa por sus hojas grandes y tropicales, puede adaptarse al cultivo acuático con los cuidados adecuados.

Pexels Monstera deliciosa

Estos son los beneficios de tener plantas en agua

Necesitan cuidados más simples y menos frecuentes.

Evitan la suciedad que suele generar la tierra en macetas.

Funcionan muy bien en apartamentos o espacios pequeños.

Aportan un toque moderno, minimalista y natural a la decoración.

Permiten observar y controlar fácilmente el desarrollo de las raíces.

Además, son una excelente alternativa para quienes recién comienzan en jardinería, ya que no demandan demasiada experiencia ni cuidados complejos.

¿Cómo cuidar plantas cultivadas en agua?

Especialistas recomiendan cambiar el agua al menos una vez por semana para evitar malos olores, hongos o acumulación de bacterias.

También sugieren utilizar recipientes limpios y agregar fertilizante líquido una vez al mes para fortalecer las raíces y favorecer el crecimiento.

Ya sabe si usted es de esas personas que no le dura ni una planta, pruebe con una de las mencionadas anteriormente y dele vida a sus espacios.