La emoción alrededor del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 sigue creciendo. Esta vez, la protagonista fue Shakira, quien anunció que los niños del grupo ugandés Ghetto Kids serán invitados a acompañarla en su presentación del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium.

Todo comenzó después de que la artista barranquillera viera un video de los pequeños bailando la canción Dai Dai. El talento, la energía y el carisma del grupo llamaron tanto su atención que decidió reaccionar públicamente en sus redes sociales.

“¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines como ellos. Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?”, escribió la barranquillera.

La invitación rápidamente emocionó a miles de seguidores y especialmente a los integrantes del grupo infantil, quienes respondieron con un mensaje lleno de felicidad y agradecimiento.

“¡Hola, Shakira! Sí, queremos actuar contigo. Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África”, expresaron los niños.

Los Ghetto Kids también aseguraron que esta oportunidad representa algo muy importante no solo para ellos, sino para su país y para todo el continente africano.

Horas después, Shakira volvió a referirse al tema a través de sus historias de Instagram, donde confirmó que quiere que el espectáculo del Mundial sea un momento especial e inolvidable para personas de diferentes partes del mundo.

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“He estado viendo creaciones increíbles para ‘Dai Dai’ y voy a necesitar bailarines para el espectáculo. Quiero que ese momento sea especial para todos, que sea inolvidable, y por eso he decidido invitar a tantos de ustedes como pueda para que bailen conmigo en la final”, expresó.

Además, confirmó que los niños de Uganda ya fueron invitados oficialmente, aunque aseguró que seguirá viendo videos y coreografías de otros seguidores.

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“Ya invité a los niños de Uganda, pero realmente me gustaría ver todos sus videos y creaciones”, agregó la barranquillera.

El espectáculo de medio tiempo se realizará el 19 de julio de 2026 durante la final del Mundial en el MetLife Stadium, en Estados Unidos, donde Shakira será una de las artistas principales del evento junto a Madonna y el grupo de K-pop BTS.