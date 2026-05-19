La familia de Totó la Momposina confirmó públicamente la causa de muerte de la artista a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, @totolamomposinaoficial, donde sus hijos revelaron que la cantante falleció a causa de un infarto al miocardio.

En el mensaje, firmado por Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta, los hijos de la artista informaron que Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de Totó, murió el domingo 17 de mayo en Celaya, México, acompañada de su familia.

“Con profundo dolor, nosotros sus hijos, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de mayo. Causa, infarto al miocardio”, señala el comunicado compartido en redes sociales.

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La precisión sobre la causa de muerte puso fin a las especulaciones que comenzaron a circular tras conocerse la noticia del fallecimiento de la artista, considerada una de las máximas representantes del folclor colombiano y embajadora de la música del Caribe ante el mundo.

El infarto al miocardio, también conocido como ataque cardíaco, ocurre cuando se bloquea el flujo sanguíneo hacia una parte del corazón, generalmente por acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias en las arterias coronarias. Esta interrupción puede causar daño severo al músculo cardíaco y derivar en muerte súbita si no se atiende de manera inmediata.

Más allá de informar sobre su partida, el mensaje de la familia resaltó el legado artístico y humano de Totó la Momposina, recordando su aporte a la difusión de las tradiciones musicales colombianas.

“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo”, escribieron sus hijos.

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Asimismo, destacaron que la artista dejó un legado no solo por su carrera musical, sino por su calidez, fortaleza y alegría de vivir.

La familia también anunció que el cuerpo será trasladado desde México a Bogotá el próximo 27 de mayo y que se realizará un homenaje póstumo en cuerpo presente en el Capitolio Nacional de Colombia, donde seguidores, amigos y admiradores podrán despedirse de la artista. La hora del homenaje aún está por definirse.

Con esta publicación, sus hijos no solo aclararon la causa de muerte de Totó la Momposina, sino que también abrieron un espacio de despedida colectiva para miles de personas que durante décadas encontraron en su voz y su música una representación viva de la identidad colombiana.