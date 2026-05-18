Para el Feng Shui, la circulación de energía dentro de la casa influye directamente en el equilibrio emocional, el descanso y la sensación de bienestar de las personas.

¿Cuáles son las siete señales para identificar una relación tóxica? En este momento clave debe alejarse

Barbra Streisand no recogerá en Cannes su Palma de Oro de honor por un problema de salud

Dominga Sotomayor adapta en Cannes en clave chilena la novela colombiana ‘La perra’

Por eso, una de las recomendaciones más conocidas de esta práctica oriental consiste en abrir las ventanas diariamente para permitir la renovación del aire y facilitar la entrada de energías positivas.

Pexels Ventanas

¿A qué hora debe abrir las ventanas para atraer buena energía a su hogar?

De acuerdo con especialistas en Feng Shui, el horario ideal para ventilar la casa es durante las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 7:00 y las 9:00.

En ese momento del día, la energía comienza a activarse y el ambiente se considera más limpio y renovado. Abrir las ventanas ayudaría a eliminar la energía acumulada durante la noche y permitiría equilibrar los espacios del hogar.

Pexels Abrir ventanas

Esta práctica estaría relacionada con varios efectos positivos dentro del ambiente doméstico.

Favorecer la circulación de energía positiva.

Reducir la sensación de encierro.

Permitir el ingreso de luz natural.

Generar mayor armonía en espacios de descanso o trabajo.

Evitar el estancamiento energético dentro de la vivienda.

Además, el feng shui recomienda abrir varias ventanas al mismo tiempo durante algunos minutos para facilitar que el llamado “chi”, considerado la energía vital, pueda circular correctamente por todos los ambientes.

Aunque estas recomendaciones provienen del Feng Shui, ventilar diariamente también ofrece beneficios prácticos para la salud y el hogar.

Abrir las ventanas ayuda a mejorar la calidad del aire, disminuir la humedad acumulada y reducir olores dentro de los espacios cerrados, especialmente en habitaciones, cocinas y zonas con poca ventilación natural.