Tremendo susto, eso fue lo que vivió el cantante riohachero Eduar Gamarra (hermano de Óscar Gamarra) y su acordeonero Delay Magdaniel, Rey Vallenato Aficionado 2013 cuando regresaban hacia La Guajira, luego de una presentación en Bucaramanga.

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Toda la agrupación vio arder en llamas el bus en el que se transportaban. El hecho se registró en el sector conocido como “El Remanso”. Según se pudo conocer el hecho ocurrió el sábado y por fortuna solo dejó pérdidas materiales en instrumentos musicales y gran parte del vehículo.

Tomadas de Instagram El bus en el que se desplazaba la agrupación fue consumido por las llamas.

“Todo pasará mis hermanos, se los aseguro, Dios nos está preparando para todo lo hermoso que tiene para nosotros, los amo”, expresó en una de sus historias de Instagram Eduar Gamarra.

El mánager de la agrupación, Juan K Cohen, dijo que: “Sólo perdidas materiales y el susto del momento, pero aquí estamos intactos, con vida y salud que es lo más importante. Lo material se recupera”, sostuvo.

Mientras, se siguen conociendo detalles del incidente, todo apunta a que se trataría de una falla eléctrica.

Tomadas de Instagram El bus en el que se desplazaba la agrupación fue consumido por las llamas.

En las últimas horas han salido a la luz nuevas imágenes que permiten dimensionar la magnitud de lo ocurrido, confirmando que, aunque las pérdidas materiales fueron significativas, todos los miembros lograron salir a salvo.

Este hecho se suma a un antecedente que aún permanece en la memoria del folclor vallenato: el trágico accidente en la vía Palomino-Riohacha que cobró la vida de Jair Andrés Martínez Escorcia, mánager de la agrupación, mientras se desplazaban a cumplir compromisos musicales. Entre los heridos en esa ocasión estuvo el cantante Eduar Gamarra.

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Dos episodios que evidencian los riesgos constantes en carretera para los artistas y sus equipos de trabajo.