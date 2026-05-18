Barranquilla tendrá una nueva galería a cielo abierto. El Malecón de Rebolo se engalanará con 50 murales que son elaborados por 30 artistas para inmortalizar la música, la tradición, el deporte y otras manifestaciones que caracterizan al suroriente de la ciudad.

El anuncio fue hecho por el alcalde Alejandro Char en el marco del Día Internacional de los Museos, siendo enfático en que se están interviniendo cerca de 500 metros cuadrados en este punto de la ciudad para impulsar el turismo y el orgullo de los barranquilleros.

“Con un museo a cielo abierto, 30 artistas están transformando más de 500 metros cuadrados en un recorrido que contará la esencia de lo que somos. En total serán 50 murales en los que quedarán plasmadas nuestras tradiciones, el Carnaval, los juegos tradicionales, la gastronomía, el deporte y muchas expresiones más”, recalcó el mandatario distrital.

En ese sentido, agregó que “lo que estamos haciendo aquí, con ustedes, con la gente, con la comunidad, es expresar lo profundo de estos barrios. Tanta cultura, tanta música, arte, deporte, todo expresado ahí”.

¡El Malecón de Rebolo se llenará de arte, color y memoria viva!



Con un museo a cielo abierto, 30 artistas están transformando más de 500 metros cuadrados en un recorrido que contará la esencia de lo que somos.



En total serán 50 murales en los que quedarán plasmadas nuestras… pic.twitter.com/rf3ST6xrMg — Alejandro Char (@AlejandroChar) May 16, 2026

Es de anotar que la iniciativa cuenta con el apoyo de la Corporación Tierra SOS, Fundación Pintuco y diferentes sectores empresariales, en el marco de una apuesta que combina urbanismo participativo, arte público y memoria cultural.

Además, se adelantó un trabajo de cocreación con la comunidad de los barrios Los Trupillos, San Roque, Montes, Las Nieves, Rebolo y La Luz, teniendo en cuenta que esta estrategia de intervención artística y social utiliza el muralismo y la memoria cultural como herramientas de transformación social.

Otros espacios intervenidos

Con esta estrategia, Barranquilla amplía un proyecto que ya ha transformado sectores emblemáticos como Barrio Abajo y El Prado. En dichos sectores, callejones, fachadas y corredores urbanos dejaron de ser simples espacios normales de tránsito para convertirse en maravillosos museos urbanos.

Por ejemplo, en Barrio Abajo, más de 70 murales cubren actualmente cerca de 4.000 metros cuadrados, relatando escenas del Carnaval, la música, las marimondas, las vendedoras tradicionales, la infancia barranquillera y figuras icónicas como Shakira.

Uno de los artistas de este proyecto fue el barranquillero Luis Fernando Guarín, más conocido como ‘Luifer’, cuyo retrato de Shakira en Barrio Abajo se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas del museo urbano del sector.

“Al segundo día ya la gente identificaba el personaje y comenzaba a tomarse fotos”, recordó el artista sobre el impacto que generan las obras”, resaltó.

A su turno, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, resaltó que la ciudad está redefiniendo el concepto tradicional de museo al sacar la memoria de espacios cerrados y llevarla directamente a las calles.

“Detrás de cada mural hay talento local, orgullo Barranquillero y nuevas formas de contar quiénes somos. Vías, esquinas y callejones que antes pasaban desapercibidos hoy se convierten en espacios llenos de color, identidad y creatividad”, indicó.

Red patrimonial

Como parte de esta conmemoración, el Distrito también ha dado impulso a la Ruta de Identidad y Patrimonio, un recorrido gratuito que conectará espacios emblemáticos como el Museo del Carnaval, el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo y el Centro Interactivo de Memoria Urbana (CIMU), ubicado en la antigua Aduana.

Con esto se busca mostrar una nueva conexión entre arte, memoria que transforma distintos espacios de Barranquilla. El recorrido inicia en el Museo del Carnaval, uno de los escenarios donde la ciudad conserva y exalta la historia de su fiesta más representativa.

Después, la ruta se trasladará hacia Barrio Abajo, donde los visitantes podrán recorrer callejones, fachadas y murales que hoy son un museo abierto al cielo abierto, demostrando la esencia cultural y popular de la capital del Atlántico.

El recorrido finaliza en el Centro Interactivo de Memoria Urbana (CIMU), ubicado en la antigua Aduana, un espacio donde la ciudad trabaja en la reconstrucción de su memoria a través de experiencias visuales, históricas y tecnológicas.