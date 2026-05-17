Un nuevo frente de trabajo en las obras de canalización del arroyo de la calle 85 fue completado este fin de semana. De acuerdo con el alcalde Alejandro Char, ya fueron conectados los tramos del proyecto de la carrera 47 con la 52.

Durante una visita de inspección al proyecto, el mandatario distrital expresó que “este tramo subterráneo une cerca de 540 metros lineales a 10 metros de profundidad, pasando por puntos clave del sector sin afectar la superficie. En esta zona avanzamos con la instalación de redes del espacio público para luego comenzar la renovación de los andenes con nuevas losetas”.

Expuso: “Al mismo tiempo seguimos trabajando en distintos puntos de la obra. Cada vez estamos más cerca de darle una solución definitiva a una problemática que durante años causó emergencias, pérdidas y preocupación en muchas familias”.

De esta manera, Char resaltó la ejecución de ingeniería que ha conllevado: “Se logró un hito muy importante que es conectar la carrera 47 hasta la carrera 52. O sea, no tuvimos que romper. Entonces, ha sido un trabajo de mucha ingeniería, buscando siempre la comodidad de los residentes de este sector de Barranquilla. Este arroyo de tantos dolores de cabeza, tantas pérdidas humanas y económicas, le ha significado a mucha gente de Barranquilla que está a punto de llegar a su fin”.

Detalles de la obra

Actualmente, distintos frentes de la obra registran avances significativos en varios puntos estratégicos de este corredor:

En ese sentido, la administración distrital informó que en la calle 85 entre carreras 45 y 46 ya finalizó la etapa de pavimentación y construcción de captaciones de agua, y ahora se avanza con la construcción de espacio público para dar finalización y apertura de la vía.

Entre tanto, en la calle 85 entre carreras 47 y 52 se terminó con éxito la primera de dos líneas de tubería subterránea, con una longitud de 541 metros a una profundidad máxima de 10 metros. En simultáneo, se avanza en la instalación de redes en el espacio público para luego dar paso a la instalación de losetas.

En la carrera 47 con calle 87 se avanza con la construcción de la chimenea, obra esencial para el proyecto que junto a los cárcamos construidos permitirá captar toda el agua superficial de las carreras 46, 47, calles 88 y 87.

Mientras que en la calle 88 con carrera 46 también se terminó la etapa de pavimentación y construcción de captaciones, en el momento se avanza con la construcción de espacio público para dar finalización y apertura de la vía.

Por otro lado, en el pozo de la calle 85 con carrera 52 se realiza el montaje y puesta en marcha de equipos para iniciar la segunda línea de tubería entre la carrera 52 y carrera 47.

En la calle 85 entre carrera 51B y 50 se adelanta la pavimentación de la vía para la ampliación de 2 a 3 carriles.

Sumado a esto, en la carrera 52 entre calle 85 y 86, se realiza la instalación de tubería para la captación de aguas fluviales que se conectará a la canalización principal.

En la carrera 52 con calle 84 se realiza la excavación para la construcción del box de empalme con la canalización de la calle 84. Como complemento, en la carrera 52, entre calle 84 y 85, se realiza la construcción de pavimento y de bahías de parqueo y urbanismo para hacer de este proyecto de transformación una obra incluyente para todos.