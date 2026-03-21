El fin del temido arroyo de la calle 85 se encuentra cada vez más cerca. El proyecto de canalización en este sector de la ciudad se ha dinamizado con nuevos frentes de obras, que no solo implica la habilitación de la infraestructura para la captura del agua, sino también ampliar a tres carriles esta calzada.

La Alcaldía de Barranquilla puso de presente que cada frente de trabajo registra avances importantes y dentro de poco se espera la habilitación de los primeros tramos culminados.

“Esta es una obra con una tecnología que permite resolver un problema eterno sin tener que colapsar la movilidad. Así que les agradecemos a los barranquilleros por la paciencia que han tenido, pero seguimos trabajando para dar buenas noticias con esta gran obra. El arroyo de la calle 85 llega a su final”, dijo el alcalde Alejandro Char.

Resaltó que “el proyecto es ejecutado con tecnología de última generación que ha permitido que el tráfico vehicular siga por el sector sin mayor complicación, y que a la vez demuestra que es posible acabar, de manera definitiva, con una problemática que durante décadas dejó emergencias, afectaciones y tragedias para los barranquilleros”.

El mandatario también comentó que “este es un proyecto que se hace con los impuestos de los barranquilleros y es para beneficiar a todos”.

Los avances

De esta manera, la administración distrital dio a conocer que actualmente se adelanta la fase de alistamiento para la canalización del tramo desde la carrera 52 hasta la 47.

“Estamos haciendo el montaje de equipos y alistamiento para la ejecución de tubería mediante método pipe jacking, desde la carrera 52 hasta la 47, alcanzando 540 metros en doble línea de tubería”, expuso.

En esa misma línea, se mencionó que en la carrera 52 con calle 84 avanzan las labores de demolición y excavación preliminar para la construcción del box de empalme con la canalización del arroyo de la 84, “el cual contará con una profundidad total de 6 metros”.

El Distrito explicó que “en la calle 85 con carrera 52 se construyó una placa provisional que permitirá la instalación de la tuneladora para la realización de los trabajos”.

JHONY OLIVARES Instalación de materiales para captar las aguas pluviales.

Más trabajos

Otro frente de trabajo se encuentra activo entre las carreras 45 y 46, donde el personal se encuentra construyendo cárcamos que captarán las aguas pluviales y permitirán controlar el flujo del arroyo: “En este tramo se dio la construcción de 2 de los 3 carriles de la ampliación del corredor quedando cada uno con un ancho de 3 metros”.

Sumado a esto, en este sector se viene ejecutando “la construcción del urbanismo, la reposición de redes de alcantarillado, acueducto y la nueva red de energía de media tensión en la calzada occidental”.

Seguidamente, entre las carreras 46 y 47 ya se hizo la demolición de la losa de pavimento y la instalación de tubería de 24 pulgadas para captar el agua superficial del tramo.

Mientras tanto, en el pozo de conexión de la calle 88 con carrera 46, en la zona aledaña a la Universidad Autónoma del Caribe, continúan los trabajos de construcción de cárcamos y sumideros que captarán el arroyo superficial tanto de la 88 como de la 45B.

Adicionalmente, se avanza en la instalación del banco de ductos en la carrera 52, entre las calles 85 y 86.

Detalles de la obra

Uno de los aspectos más innovadores en las obras de canalización del arroyo de la 85 es el uso de la tecnología de tunelación sin zanja, que permitirá canalizar 1.360 metros lineales mediante la instalación subterránea de dos tuberías de 2,20 metros de diámetro en fibra de vidrio tipo GRP. El sistema se complementa con la construcción de sumideros y rejillas que captarán el agua de escorrentía, garantizando el buen funcionamiento hidráulico.

Además, la Alcaldía contó que el uso de materiales para esta técnica son más livianos, como lo es el tubo de plástico reforzado con fibra de vidrio, que tiene una alta resistencia a la abrasión y mayor durabilidad, lo que garantiza la estabilidad de la obra con el paso del tiempo.

Otra de las bondades que se destaca del método es su amigabilidad con el medio ambiente. Según la administración distrital, al evitar hacer una zanja abierta se evitan prácticamente un 75 % las emisiones de carbono al ambiente; esto lo respaldan estudios a nivel nacional e internacional sobre la microtunelación, “aunque puede variar por el tipo de obra, su impacto ambiental está comprobado”.

Cabe recordar que el proyecto cuenta con una inversión superior a los $117.000 millones para la canalización y mejoramiento de la movilidad.