La Resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) 101 066 de 2024 introdujo cambios que modificaron la forma como se calcula el Precio de Escasez (PE) en el mercado eléctrico, que es el precio máximo de la energía en momentos críticos. Al activarse, envía una señal de alerta de escasez y obliga a que más plantas generen, evitando al mismo tiempo alzas desmedidas en los precios.

Antes de estos cambios el precio era unificado, actualmente éste se divide según los costos de operación de las plantas de generación. Por un lado, se establece el Precio de Escasez Superior (PES), aplicado a las plantas térmicas, y por otro, el Precio de Escasez Inferior (PEI), dirigido a las plantas renovables y de carbón.

Antes de esta reforma, el PE se definía como un valor alto y único que solo se activaba en situaciones de riesgo inminente de escasez.

Sin embargo, con la nueva estructura, al existir un precio más bajo para ciertas tecnologías, el mecanismo podría activarse con mayor frecuencia, lo que obligaría a las generadoras hídricas con Obligaciones de Energía en Firme (OEF) a utilizar más rápidamente las reservas de los embalses para cumplir con sus compromisos.

En cuanto al impacto en la tarifa eléctrica, esta medida no implica una reducción automática en las facturas de los hogares. No obstante, en momentos de precios altos en la bolsa de energía, como ocurre durante condiciones hidrológicas críticas, el porcentaje de esos costos que se traslada al usuario será menor.

Cabe recordar que en Colombia aproximadamente con precios variables. Por esta razón, el impacto real en la tarifa final para el usuario suele estar entre el 10% y el 15%.

Infografía

Frente a un eventual fenómeno de El Niño, caracterizado por la disminución de lluvias y el aumento de temperaturas, los embalses deben administrarse cuidadosamente para evitar un desabastecimiento, lo que obliga a que las plantas térmicas, que generan energía más costosa, entren en operación para suplir la reducción de la generación hídrica.

En Colombia, cerca del 62% de la energía proviene de fuentes hídricas, por lo que las lluvias son fundamentales para llenar los embalses durante el invierno y garantizar la generación en épocas secas.