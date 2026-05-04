A través de un comunicado, la Alcaldía de Soledad anunció el inicio de un proyecto de recuperación del sistema hídrico del Caño de Soledad y el Arroyo Platanal, así como la reconstrucción del Mercado Público de Soledad.

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En detalle, la iniciativa busca sanar el deterioro ecológico de ambos cuerpos de agua, lo que devolvería la navegabilidad al sector y dignificaría a los campesinos, vendedores y familias que dependen de este centro de abastecimiento.

En articulación con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), el proyecto de recuperación ambiental ya ha sido adjudicado, permitiendo que la administración avance en la fase administrativa para iniciar obras que transformarán la dinámica comercial y ambiental de la zona.

Detalles de la obra

La megaobra de recuperación hídrica, presentada en medio del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), representa una inversión robusta gestionada por las Secretarías de Planeación y Obras Públicas, la cual contempla la intervención de 800 metros de canalización y dragado en el tramo final del Arroyo Platanal, junto con 818 metros de afluentes y la recuperación de casi tres kilómetros de la sección hidráulica del Caño Soledad.

Con una inversión de 69 mil millones de pesos —de los cuales el municipio aporta 10 mil millones de sus transferencias a la corporación—, se implementarán estructuras de protección como un terraplén de 150 metros en el sector “Caraballo” y un muro de contención en la carrera 22, diseñado específicamente para proteger el entorno del Mercado Público.

Esta intervención de largo aliento, proyectada a ejecutarse en un horizonte de 7 años, iniciará sus etapas de seguimiento y monitoreo para garantizar un flujo de agua que permita a las canoas volver al caño, reactivando la tradición logística del municipio.

Los líderes del sector rural, Oscar y Jader Serpa, integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, manifestaron su satisfacción con el cumplimiento de los compromisos adquiridos con esa instancia por parte de la mandataria local.

Oscar Serpa, por su parte, señaló que “se despejaron las dudas que por años se han padecido” y que por fin ven cercana una solución, “vemos el compromiso por parte de la alcaldesa”.

A su turno, Jader Serpa manifestó el deseo de los campesinos y usuarios del mercado de “ver cómo ese caño vuelve a ser productivo”.

Recuperación del Mercado

Paralelamente a estas obras de ingeniería, la alcaldesa Sandoval Ibáñez anunció que en el próximo semestre comenzará el proyecto de construcción del nuevo Mercado Público, una infraestructura que demandará una inversión de 15 mil millones de pesos, incluyendo su interventoría.

Mientras los estudios y diseños finales estarán listos en un periodo de seis meses, la ejecución física de la plaza de mercado tendrá una duración estimada de 10 meses, con el firme compromiso de ser entregada antes de finalizar el actual mandato en 2027.

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“Este proyecto durará 10 meses y antes de que termine mi mandato lo vamos a lograr. El mercado es una realidad”, aseguró Alcira Sandoval, reiterando su compromiso de dar inicio formalmente a las obras antes de finalizar su gobierno en 2027.

Este componente se complementa con un plan socioambiental que incluye la reforestación de 2.5 hectáreas, la creación de cinco viveros forestales y un programa de educación ciudadana a través de 28 jornadas pedagógicas y la adecuación de 18 ludotecas en instituciones educativas locales.

Como indicó la secretaria de planeación, Lili Reyes, “esta transformación no solo recupera la infraestructura comercial, sino que fortalece el tejido económico rural y garantiza condiciones de salud y bienestar ambiental para todos los soledeños, consolidando una ciudad que protege su medio ambiente mientras potencia su motor económico”, se lee en el comunicado.