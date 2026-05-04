El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, alertó sobre posibles irregularidades en el proceso contra Abelardo de la Espriella en el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Leer también: A 27 días de la primera vuelta se terminó de armar el ajedrez político

Se trata, aseguró, “de posible intento del CNE de repetir actuaciones que, en el pasado, afectaron la transparencia democrática en el Valle del Cauca”.

Agrega el parlamentario opositor que “el país no puede permitir que se repita lo ocurrido con Tulio Gómez, cuando tenía opciones reales de competir y derrotar al continuismo. Hoy vemos señales preocupantes frente al caso de Abelardo de la Espriella”.

Motoa cuestionó en este sentido que, semanas después de que De la Espriella obtuviera su aval “cumpliendo todos los requisitos legales para aspirar a la Presidencia, el CNE pretenda modificar las condiciones del proceso cuestionado la validez de las firmas, lo cual es competencia exclusiva de la Registraduría General de la Nación”.

Por ello, advirtió que “esto genera inseguridad jurídica, vulnera principios democráticos y evidencia el desespero de algunos sectores por sacar de la contienda a un candidato competitivo”.

Y anunció que desde el Congreso se hará un seguimiento riguroso al caso: “Así como ejercimos control político al trámite de la revocatoria de Tulio Gómez, haremos lo mismo ahora. Primero se aceptan solicitudes de manera tardía y luego ya conocemos las decisiones amañadas que pueden derivarse de estos procesos”.