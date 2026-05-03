En medio de su gira por el departamento del Cauca, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella aseguró este domingo que en su eventual administración, junto a José Manuel Restrepo, se instaurará un “gobierno de autoridad, sin vacilaciones, con mano dura y decidido a recuperar cada centímetro del Cauca”.

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Señaló además que con su presencia “se acabó la debilidad del Estado frente a los violentos”, refiriéndose al terrorismo en el departamento del suroccidente colombiano, que se ha agudizado en los últimas semanas.

“Mi compromiso con el Cauca es claro: liberarlo de la violencia. Aquí no habrá medias tintas. Vamos a imponer la mano de hierro del Estado contra los narcoterroristas que han desangrado este departamento durante años”, afirmó el líder del movimiento Defensores de la Patria.

Además, fue enfático sobre cómo serán acciones contra los narcoterroristas. “Desde ya, declaro objetivo militar a todos esos narcoterroristas. A partir del 7 de agosto, sabrán que empezó su final. Llegó la hora de enfrentarlos sin miedo y sin concesiones”.

Cortesía Comunicado de Abelardo De La Espriella sobre el Cauca.

Cortesía Comunicado de Abelardo De La Espriella sobre el Cauca.

A través de un comunicado, Defensores de la Patria hizo hincapié en que el candidato advirtió que la situación de orden público ha llegado a niveles críticos, al punto de impedir incluso su presencia en el territorio: “íbamos a estar en Santander de Quilichao, pero la realidad es brutal: la violencia hoy no permite ni siquiera hacer campaña. Eso demuestra quién tiene el control, y eso se va a acabar”, dijo De La Espriella.

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