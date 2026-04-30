A un mes de la primera vuelta presidencial, el mapa electoral muestra un escenario con dos caras: liderazgo claro en la primera ronda, pero alta incertidumbre en el eventual balotaje. Así lo revela la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, que ubica al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, como favorito, aunque con dificultades para sostener esa ventaja en una segunda vuelta.

Según la medición, Cepeda encabeza la intención de voto con el 38 %, seguido por Abelardo De la Espriella, quien alcanza el 23,9 %, y por Paloma Valencia, con el 22,8 %.

Más rezagados aparecen Sergio Fajardo y Claudia López, ambos con cifras cercanas al 2,5 %.

Sin embargo, el dato más relevante del estudio está en los escenarios de segunda vuelta. De acuerdo con el informe, Valencia superaría a Cepeda en un eventual enfrentamiento directo, mientras que un choque entre el candidato del oficialismo y De la Espriella derivaría en un empate técnico, reflejando una competencia mucho más ajustada.

Valencia registra uno de los ascensos más notorios en los últimos meses, consolidándose como una de las principales contendientes en la recta final.

Cepeda, por su parte, muestra una tendencia de estabilización tras su incremento inicial, mientras que De la Espriella evidencia una recuperación en abril.

Otro de los hallazgos clave es la fragmentación del electorado, especialmente en el centro político, donde una minoría se identifica con esta posición ideológica, frente a una mayor proporción que se declara de derecha o izquierda, así como un segmento significativo que no se alinea con ninguna corriente.

En este contexto, la encuesta refuerza la idea de que el país se encamina hacia una segunda vuelta el próximo 21 de junio, en la que las alianzas, la transferencia de votos y la capacidad de ampliar apoyos serán determinantes.