El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la supuesta amenaza contra la precandidata presidencial Paloma Valencia, la cual estaría relacionada con una estructura conocida como E42, vinculada a las extintas Farc, y a un presunto delincuente identificado como alias Buche Tula.

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Según Sánchez, la alerta fue comunicada directamente a Paloma el pasado viernes. No obstante, tras la activación inmediata de los mecanismos de inteligencia y verificación, las autoridades determinaron que no había evidencia que sustentara dicha amenaza.

Asimismo, indicó además que tanto el presidente Gustavo Petro como la candidata fueron informados de los resultados de la verificación. Aun así, Paloma hizo referencia al caso públicamente en las últimas horas, pese a que la advertencia ya había sido descartada por los organismos de seguridad.

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Según reportes de inteligencia militar, las únicas amenazas que actualmente siguen bajo monitoreo oficial contra aspirantes políticos son las relacionadas con coronas fúnebres que han circulado recientemente en redes sociales, las cuales se consideran un riesgo activo en el contexto electoral.

Las autoridades también precisaron que la estructura 42 sí existió en el pasado, pero fue desarticulada hace varios años y no presenta actividad en la actualidad. De igual forma, señalaron que el ‘Buche Tula’ no figura en bases de datos de inteligencia ni en registros de las Fuerzas Militares.

Además, el ministro reiteró que el Gobierno continúa con esquemas de protección para todos los candidatos sin distinción política, y explicó que la vigilancia se centra en organizaciones armadas y redes criminales activas como el ELN, la Segunda Marquetalia, las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y estructuras del narcotráfico.

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Finalmente, frente a la llamada “junta del narcotráfico”, Sánchez aclaró que es un término usado por el presidente Petro para describir una especie de articulación entre grandes capos del crimen organizado que, aunque no operan como una sola organización, sí mantienen vínculos por negocios ilegales. Según el ministro, ya se han identificado diez integrantes de esa red, de los cuales tres han sido capturados.