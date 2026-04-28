El pasado lunes se conoció que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación adelantó un gran operativo en más de 300 tiendas de la marca de ropa Lili Pink, por denuncias sobre presunto lavado de activos y contrabando.

Leer más: ¿Por qué no pueden llevarse a India los hipopótamos de Pablo Escobar pese a la oferta de un multimillonario?

Las diligencias de extinción de dominio iniciaron el 27 de abril en todo el país, debido a una investigación exhaustiva que ya ha dejado varias capturas, en medio de los allanamientos a los establecimientos comerciales de esta marca.

Así operaba la red de contrabando en Lili Pink

La reconocida marca de ropa interior está en la mira de las autoridades. De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, detrás de Lili Pink, con presencia en reconocidos centros comerciales y locales del país, se identificó una presunta red criminal que habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando a Colombia.

Según las pruebas recopiladas, la empresa estaba compuesta por comercializadoras, importadoras y sociedades de papel. Entre los elementos que traían están prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.

Cabe señalar que hasta el momento, la Fiscalía ha documentado el lavado de activos en 730.000 millones de pesos; enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos; aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la DIAN, avaluadas en más de 54.000 millones de pesos; y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones.

Ver también: Otros casos judiciales en los que ha estado envuelta la marca Lili Pink antes del megaoperativo de la Fiscalía

“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, señaló el ente acusador.

¿Quiénes son Max Abadi y David Abadi, fundadores de Lili Pink?

Detrás de su éxito están los empresarios Max Abadi y David Abadi, hijos de judíos, quienes apostaron por ropa interior moderna y económica para el público masivo.

Antes de crear la marca, Max Abadi ya era reconocido por desarrollar los preservativos Unique, mientras que la familia contaba con una larga tradición en la industria textil gracias a Lafayette, fundada en Colombia en 1959.

Con esa experiencia, los hermanos lanzaron Lili Pink, en el 2006, cuya primera tienda abrió en Bogotá en el barrio Toberín. Su estrategia de precios accesibles y diseños atractivos permitió una rápida expansión, superando los 400 locales en el país y llegando a mercados internacionales.

Le sugerimos: Universidad Autónoma informó oficialmente la llegada de Silvia Gette a la rectoría

El crecimiento fue tan fuerte que la marca logró imponerse en ventas al detal frente a Leonisa, tradicional líder del sector.

En 2015, los Abadi vendieron la marca a un holding panameño, aunque su operación en Colombia continuó a través de franquicias. Aun así, su modelo de negocio se mantiene como uno de los casos más exitosos del retail en el país.