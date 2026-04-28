Cooper Flagg, alero de los Dallas Mavericks seleccionado con el número uno absoluto en el draft de 2025, fue elegido este lunes como mejor novato del año en la NBA.

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Flagg, formado en la universidad de Duke y de solo 19 años, promedió 21 puntos, 6.4 rebotes y 4.5 asistencias por partido con los Dallas Mavericks.

El nativo de Newport (Maine) fue el más votado por un grupo de cien medios de comunicación y ganó por delante de Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, y de VJ Edgecombe, de los Philadelphia 76ers.

El ex de Duke igualó un récord de Michael Jordan como novato que lideró a su equipo por puntos, rebotes, asistencias y robos, informó la NBA.

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Es además el segundo jugador más joven en llevarse este galardón, detrás de LeBron James.