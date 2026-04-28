¡Qué golazo! Luis Díaz no termina de sorprendernos. El guajiro convirtió el cuarto tanto en la derrota del Bayern Munich 5-4 ante PSG, este martes, en el partidazo de ida de la semifinal de la Liga de Campeones.

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Corría el minuto 68 cuando el inglés Harry Kane levantó la cabeza, rastreó a Díaz y le envió un gran pelotazo aéreo.

Luchito, con la marca encima de Marquinhos, amansó y direccionó la pelota con una especie de taquito, le amagó al defensa central brasileño, lo engañó y después disparó con potencia y ubicación a un costado del guardameta para inflar la red y dejar boquiabiertos a todos.

GOLAZOOOOOOOOOOO DE LUCHO DÍAZ



Lucho dejó PINTADO a Marquinhos y descontó para el Bayern Múnich



¡5-4!



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En un juego memorable, digno de museo, el colombiano no fue inferior al desafío y fue un acertado protagonista de la ofensiva del Bayern.

Casi todas sus participaciones, muy frecuentes, tanto en labor de contención como en tareas de desequilibrio, fueron positivas y sobresalientes.

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Además de convertir esa diana de notable factura, comenzó la jugada que terminó en penal y que abrió el marcador del inolvidable cotejo.

Luchito fue derribado en el área por el ecuatoriano William Pacho minutos antes que Kane pusiera el balón en el punto blanco y concretara el primer gol del juegazo que deleitó al mundo del fútbol.

🔥💥 ¡PACHO DERRIBÓ A LUCHO DÍAZ, PENAL Y GOL DE KANE! ⚽



🚫 El colombiano lideró el ataque del Bayern Munich y vino la falta sobre él en el área para el primero del juego entre Bayern Munich y PSG.



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El ex-Junior volvió loco a Marquinhos por la izquierda y provocó varias acciones de peligro en el arco de los dirigidos por Luis Enrique.

Nueva gesta de Lucho, que brilló y dijo presente en un reto futbolístico que se encuentra en boca de todos. Y todavía falta el compromiso de vuelta, todavía no está dicha la última palabra.

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