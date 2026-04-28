La gobernación de Córdoba, en coordinación con las alcaldías de los municipios de Montería y Cereté, y el operador del Aeropuerto Los Garzones, avanza en acciones estratégicas para ampliar la conectividad aérea, con especial énfasis en nuevas rutas internacionales.

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Durante una reunión este martes 28 de abril con entidades nacionales, en la que participó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, fue destacado el crecimiento exponencial en la salida de pasajeros internacionales: de 35 mil en 2024 a 48 mil en 2025.

Y en el primer trimestre de 2026 la tendencia se mantiene con otro incremento del 50 %, consolidando a Córdoba como un destino turístico en expansión.

Las cifras evidencian la necesidad de hacer más inversiones sobre la terminal aérea que cuenta con habilitación internacional gracias las inversiones y esfuerzos que tanto la gobernación de Córdoba como las alcaldías han realizado.

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Al término de la reunión hubo tres compromisos: la solicitud de inversiones al Gobierno nacional. “Haremos una solicitud formal a la señora ministra y al presidente de la ANI para que se hagan las inversiones en la adecuación de los canales perimetrales, para mejorar el drenaje y evitar inundaciones en el aeropuerto de Los Garzones”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta.

Requieren inversiones en urbanismo para que todas las personas que vienen desde la circunvalar hasta el aeropuerto puedan caminar o moverse en bicicletas y las personas que tienen movilidad reducida puedan llegar seguras y tranquilas hasta las instalaciones del aeropuerto.

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Lo segundo es la ruta Montería–Panamá: la Gobernación, junto a las alcaldías de Montería y Cereté, enviará una nueva carta a Copa Airlines solicitando acelerar la apertura de esta ruta internacional, que actualmente se encuentra en estudio.

Por último, definirán una estrategia conjunta para impulsar la ruta Quito–Montería–Panamá, que iniciará operaciones en mayo, posicionando a Córdoba como un destino de conexión regional.