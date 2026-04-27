La Asamblea Departamental de Córdoba aprobó el proyecto de ordenanza que otorga incentivos para aumentar la participación juvenil en el departamento.

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La ordenanza, presentada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, establece incentivos económicos para los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y los Consejos Departamentales de Juventud (CDJ), así como la creación de un fondo destinado a financiar proyectos liderados por jóvenes, por lo que a su vez nace el Programa de Fortalecimiento a la Participación Juvenil.

La bolsa anual de estímulos está orientada a financiar iniciativas alineadas al Plan de Desarrollo Departamental, que sean formuladas por los Consejos de Juventud, así como plataformas juveniles, promoviendo el liderazgo, la innovación y transformación en sus comunidades.

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El mandatario de los cordobeses le agradeció a los diputados por respaldar la apuesta. “Cuando creemos en los jóvenes, les damos voz, herramientas y caminos para que sus ideas se conviertan en proyectos, emprendimientos, innovación y transformación social. Seguimos trabajando por un departamento donde la juventud tenga más oportunidades para estudiar, crear, liderar y cumplir sus sueños”, expresó.