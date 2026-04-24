La gobernación de Córdoba continúa desplegando acciones en territorio para mitigar riesgos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades, esta vez con un nuevo frente de trabajo en el caño La Balsa, ubicado en el corregimiento de Chiquí, en el municipio de San Bernardo del Viento.

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En este punto, equipos del banco de maquinaria amarilla adelantan labores de remoción de sedimentos con retroexcavadora de oruga y volqueta con la finalidad de restablecer el flujo natural del agua y reducir el riesgo de inundaciones que afectan a las familias de la zona.

Gobernación de Córdoba Caño La Balsa, en San Bernardo del Viento, Córdoba.

A la fecha han retirado aproximadamente 224 metros cúbicos de sedimentos, gracias a la intervención de más de 60 horas máquina de trabajo continuo, lo que ya empieza a generar alivio en el comportamiento del caño.

De manera complementaria, articulan la construcción de dos jarillones de aproximadamente tres kilómetros para prevenir futuras afectaciones y brindar mayor seguridad a las comunidades cercanas. La intervención no solo beneficia a Chiquí, sino también a otros corregimientos del municipio como Tinajones, Las Cañas, Trementino, y las veredas Sicará Limón, Caño Grande, ampliando el impacto de estas acciones en el territorio.

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“Estamos donde la gente nos necesita, atendiendo puntos críticos como este en el caño La Balsa. Aquí no solo estamos removiendo sedimentos, estamos llevando tranquilidad a las familias que durante años han sufrido por las inundaciones”, sostuvo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara.

Reiteró que estas acciones hacen parte de una estrategia integral para enfrentar la temporada de lluvias.

Manuel Enrique Banda, habitante del corregimiento de Chiquí, resaltó el impacto de estos trabajos en la comunidad indicando que “esto es algo que nosotros necesitábamos desde hace mucho tiempo. Cuando el caño se tapa, el agua se mete y nos afecta a todos. Ver estas máquinas trabajando nos da tranquilidad, porque sabemos que están haciendo algo para evitar que volvamos a pasar por lo mismo”.