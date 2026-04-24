La actriz colombiana Sara Corrales atraviesa una etapa especial en su vida con la llegada de su primer bebé.

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Es un proceso que, según ha contado, ha estado marcado también por momentos de incertidumbre y seguimiento médico constante.

Aunque ha mantenido cierta discreción sobre su embarazo desde que lo confirmó a finales de 2025, recientemente decidió compartir con sus seguidores un detalle que hasta ahora no había revelado.

Contó que durante una revisión, los especialistas detectaron que la bebé tenía el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello. Según explicó la actriz, se trataba de dos vueltas, una condición que, si bien no era grave, podía complicar el momento del parto.

La situación obligó a intensificar los controles médicos para evaluar la evolución y tomar decisiones según el comportamiento del embarazo en las semanas siguientes.

Con el paso de los días, el panorama cambió parcialmente. La actriz compartió que la bebé a quien llamará Mila logró soltarse una de las vueltas del cordón, lo que representó una mejora importante.

Sin embargo, también señaló que la posición del bebé cambió, lo que mantiene cierta incertidumbre sobre el tipo de parto que podrá tener. Actualmente, el objetivo es que logre acomodarse de forma adecuada para un parto natural.

Asimismo, Corrales explicó que dependerán de cómo evolucione la situación en la etapa final del embarazo. En caso de que la bebé no se acomode correctamente, no se descarta la posibilidad de una cesárea.

Aun así, la actriz ha manifestado una actitud tranquila frente al proceso, asegurando que confía en que todo se dará de la mejor manera.

Su pareja, Damián Pasquini, ha estado acompañándola durante este proceso, brindándole apoyo en esta etapa.

“Si no se llegara a acomodar, solo en el momento del parto se puede ver qué va a pasar. Yo estoy fluyendo como el agua y va a pasar como tiene que pasar, va a ser hermoso y voy a respetar esa manera en la que Mila quiera llegar al mundo”, expresó.