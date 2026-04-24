Los habitantes de Medellín podrán disfrutar este sábado 25 de abril del concierto de Ryan Castro.

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Será transmitido en vivo desde la Feria del Ganado, permitiendo que más personas accedan a este espectáculo.

La jornada comenzará a partir de las 3:00 p. m. y hace parte de la estrategia “Seteos”, una iniciativa que busca llevar eventos de gran formato a diferentes sectores de la ciudad, ampliando el acceso a la cultura y el entretenimiento.

Redes sociales Concierto de Ryan Castro en Medellín

El objetivo principal de esta propuesta es acercar experiencias musicales de alto nivel a los barrios, sin costo para los asistentes.

La transmisión del show será uno de los puntos centrales de la jornada, que espera convocar a miles de personas en distintos espacios de la ciudad.

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Además del espectáculo principal, el evento contará con la participación de artistas emergentes como Diego Herrán, Pau Vergara y Nney.

Estos músicos hacen parte del programa Medellín Music Lab en alianza con HYBE, donde fueron seleccionados como ganadores de la cohorte 2025 tras completar un proceso de formación en la industria musical.