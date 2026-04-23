El miércoles 22 de abril los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ recibieron una visita especial: la creadora de contenido Karina García, quien fue una de las grandes figuras de la temporada pasada del reality del canal ‘RCN’, llegó en calidad de jueza para la noche de nominación.

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La presencia de Karina García cayó bien entre algunos participantes como Beba, Valentino, Campanita y Juanda Caribe, quienes la recibieron con sonrisas y se acercaron a saludarla.

Mientras que, como se esperaba, Mariana Zapata se notó tensa por la llegada de García. Cuando la vio llegar no la saludó y mantuvo distancia para evitar confrontación.

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Sin embargo, Karina se mostró segura y nada incómoda con la presencia de Mariana en ‘la casa’. Por el contrario, expresó felicidad y nostalgia por volver a las instalaciones donde ella estuvo encerrada durante varios meses en 2025.

“¡Buenas noches! Ay no, esto me emociona demasiado, les llegó un regalito y en plena nominación, me encanta verlos, la verdad”, dijo Karina al ingresar a ‘La casa de los famosos’, formato que le ha representado la mayor evolución de su carrera.

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‘El Jefe’ le dio la bienvenida a Karina García y les anunció a los participantes que la ‘influencer’ estará acompañándolos durante varios días.

“Famosos, para seguir celebrando mi cumpleaños, denle la bienvenida a Karina García, que está de invitada por unos días en mi casa”, sostuvo.

La creadora de contenido paisa agradeció la invitación y confesó que se sentía muy a gusto en ese lugar. “Colombia, quiero decirles algo: siento un ambiente familiar lindo”, afirmó.

La interacción con Mariana Zapata se dio durante la actividad en la que Karina García adoptó el rol de jueza. Hubo un momento tenso en el que la ‘influencer’ no permitió que la participante la interrumpiera.

“Mariana, por favor, estoy hablando yo”, aseveró García.

Cabe recordar que el año pasado ambas fueron tendencia en redes sociales por un supuesto triángulo amoroso con el cantante Blessd. Este lío terminó con la amistad de varios años que tenían las influenciadoras.

“Mientras mi mamá tenía sentimientos por él (Blessd), Mariana lo sabía y hasta la aconsejaba. Se quedaba en la casa, se contaban todo. Pero después, cuando vio lo que mi mamá sentía por ese man, empezó a hablar con él y a verlo a escondidas. ¿Eso no es una traición?”, dijo hace meses Isabella Vargas, hija de Karina García.

Esto dijo Mariana Zapata sobre la llegada de Karina García a ‘La casa de los famosos’

No obstante, Mariana destacó la llegada de su examiga al reality y aseguró que el problema que tuvo con ella ya lo dejó atrás.

Entró prendiendo esto, nos puso a jugar botellita, verdad o reto, mejor dicho, hizo lo que no había pasado en tres meses y medio que llevamos acá en la casa, solo con unas horitas de estas aquí adentro, entonces bacano. Ustedes saben lo que pasó con Karina en su momento, pero yo solté eso y por lo que veo ella también.