Desde Riohacha hasta Barranquilla, el camino de Sammy ‘El del Frenesí’ ha estado marcado por una apuesta clara que consiste en renovar el vallenato sin traicionar su esencia. Poeta, cantante y ahora también creador escénico, este joven artista se abre paso con una propuesta que combina tradición, teatralidad y una gran sensibilidad contemporánea.

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Su identidad artística gira en torno al concepto del “Frenesí”, una energía interpretativa que, según explica, atraviesa cada verso y cada puesta en escena. Con sus característicos lentes oscuros y mochilas como sello personal, Sammy encarna una estética que mezcla elegancia y raíz caribeña, pero es en su música donde realmente se percibe su ambición, pues viene luchando por rescatar el protagonismo de las guitarras dentro del vallenato y darles una dimensión moderna.

Con nueva música

Esa búsqueda sonora encuentra un punto alto en su más reciente sencillo, ‘Peligro, carga larga y ancha’, una canción que —como muchas historias vallenatas— nació en el camino. “Íbamos viajando de Barranquilla a Santa Marta y vimos un camión con ese letrero. De ahí empezaron a nacer los primeros versos”, le contó el artista a EL HERALDO.

El tema, compuesto junto a Carlos de la Ossa, comenzó con una versión íntima en guitarras que se difundió en TikTok y logró una viralidad orgánica. “La gente empezó a escucharnos, a gustarle lo que hacíamos. Luego la pidieron y decidimos sacarla oficialmente”, explicó.

La respuesta del público ha sido contundente. Sammy asegura que ha recibido comentarios que destacan la autenticidad de su propuesta: “Dicen que estamos haciendo el vallenato que ya no se hace, que es algo diferente pero que sigue sonando a nuestras raíces. Otros dicen que esto sí es un verdadero vallenato”.

La producción del sencillo también reafirma su apuesta local, toda vez que fue grabado en Barranquilla, ciudad donde el artista ha consolidado su proyecto musical. “Es un producto muy bonito y sincero, sobre todo”, enfatiza.

Del pentagrama a las tablas

Pero Sammy no se queda solo en el formato tradicional de la música. Su proyecto más ambicioso apunta a transformar la forma en que se vive el vallenato en vivo: llevarlo al teatro. Con su obra ‘El increíble vallenato en tablas 2’, el artista propone una experiencia escénica que fusiona música, actuación y narrativa.

“Para mí, el teatro siempre ha sido el templo ideal para contemplar el arte. Llevar el vallenato a un espacio donde no es habitual es justamente lo que queremos hacer”, explica.

Cortesía Sammy ‘El del Frenesí’ es un cantante de origen guajiro que con su propuesta vallenata sigue en crecimiento.

La obra presenta una historia que conecta con muchos jóvenes, es la de un estudiante foráneo que llega a una ciudad para cumplir sus sueños universitarios, enfrentándose a múltiples desafíos sin desprenderse de su amor por la música y sus raíces guajiras. Todo esto se desarrolla a través de canciones, personajes y una dramaturgia que se renueva en cada función.

“Cada espectáculo es diferente. Las personas pueden ir varias veces y siempre encontrarán historias nuevas, canciones nuevas. Es una puesta en escena muy bonita”, afirma el cantante, quien ha convertido su lema en una declaración artística: “con el vallenato también se hace teatro”.

La función será en el Teatro La Sala (Carrera 54 No 52-36) a las 7:00 p.m. este sábado 25 de abril, en una noche que promete ser una experiencia cultural que reivindica el folclor desde una perspectiva innovadora. Las boletas se pueden adquirir llamando al celular 3164293091.

Cortesía Sammy ‘El del Frenesí’ es un cantante de origen guajiro que con su propuesta vallenata sigue en crecimiento.

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Además, Sammy continúa expandiendo su universo creativo. Actualmente trabaja en su primer libro, ‘Mil kilómetros’, en el que espera profundizar en las historias y el imaginario que nutren sus canciones.