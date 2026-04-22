El 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra, un día dedicado a generar conciencia sobre los problemas ambientales que afectan al planeta.

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Y es que los fenómenos como el deshielo, el aumento del nivel del mar, los eventos climáticos extremos y la contaminación evidencian la necesidad urgente de cambiar los hábitos.

Esta fecha invita a reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas y la importancia de proteger los recursos naturales para las futuras generaciones.

🌍 Día Internacional de la Madre Tierra

Desde 1970, cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra para concienciar sobre desafíos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

En 2026, el lema central es “Nuestro Poder, Nuestro Planeta”.

¿ Quereís añadir algo ? 🫢 pic.twitter.com/UofL1b31sy — buscadormistico (@buscadormistico) April 21, 2026

¿Por qué el 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra?

La historia de esta celebración se remonta a 1970, cuando millones de personas en Estados Unidos salieron a manifestarse contra la contaminación ambiental, especialmente por derrames de petróleo y el deterioro de los ecosistemas.

A raíz de estas protestas masivas, el 22 de abril fue adoptado como una fecha clave para promover la conciencia ambiental en distintos países, convirtiéndose con el tiempo en un movimiento global.

Pexels Día de la Tierra

Desde entonces, el Día Mundial de la Tierra se ha consolidado como una oportunidad para fomentar prácticas sostenibles, como el reciclaje, la reducción de residuos y el uso responsable de los recursos.

Asimismo, organizaciones internacionales destacan que restaurar los ecosistemas no solo ayuda a combatir el cambio climático, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza en el mundo.

¿Qué puede hacer usted para contribuir con el cuidado de la Tierra?

Reducir el consumo de plástico

Ahorrar agua y energía

Separar residuos para reciclar

Apoyar iniciativas ecológicas

Por eso los expertos señalan que la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad urgente. Con una población mundial que supera los 7.700 millones de personas, la relación entre el ser humano y el medio ambiente es más relevante que nunca.