Tras varios días en los que su nombre ha circulado en medio de comentarios sobre su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar reapareció en redes sociales para anunciar un nuevo proyecto musical, sin referirse a las especulaciones sobre una posible ruptura o infidelidad.

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Asimismo, la cantante reaparecio luego de casi dos semanas sin estar activa en Instagram, donde dio a conocer detalles del lanzamiento de ‘La China de los Ojos Negros’. Este tema forma parte de un álbum homenaje dedicado a su abuelo, Antonio Aguilar, y su estreno está programado para este martes 21 de abril.

Además, la controversia en redes se ha intensificado por el videoclip de ‘Un Vals’, interpretado por Christian Nodal. La producción generó múltiples comentarios debido a la aparición de la modelo Dagna Mata, a quien varios usuarios compararon con Cazzu, expareja del artista.

Poco después de la publicación del video, la familia Aguilar difundió un comunicado en el que solicitó que la cantante no fuera vinculada con las controversias relacionadas con la vida sentimental de su pareja.

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Mientras crecen las especulaciones, el periodista Javier Ceriani aseguró en su canal de YouTube que Nodal habría sido infiel con una mujer de origen dominicano, lo que avivó aún más los rumores de un posible distanciamiento. También indicó que Ángela habría abandonado la vivienda que compartía con el cantante para instalarse nuevamente en la casa de sus padres, cercana a la zona.

Frente a las críticas, el artista afirmó que no participó en las decisiones de producción del video, versión que fue respaldada por el director del proyecto. Desde entonces, Nodal ha reducido sus publicaciones a contenidos promocionales de sus próximos conciertos.

Por su parte, Ángela Aguilar no ha utilizado su canal de difusión en WhatsApp desde el pasado 5 de abril, cuando envió un breve mensaje a sus seguidores. En su más reciente publicación en redes, se aprecia un vinilo girando en un tocadiscos con la portada de su nuevo sencillo, sin hacer alusión a su situación personal.

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Finalmente, hasta el momento ninguno de los dos artistas se ha pronunciado sobre el estado de su relación.