La boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ya no será en mayo como lo tenían previsto.

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Los planes cambiaron debido a factores externos que impiden realizar el evento con normalidad.

El propio intérprete confirmó que la decisión está relacionada con la situación de orden público en México, especialmente en la zona de Zacatecas, donde se llevaría a cabo la celebración.

Según explicó, el contexto actual no permite garantizar las condiciones necesarias para un evento de este tipo, por lo que optaron por aplazarlo hasta nuevo aviso.

Igualmente, la pareja ya contrajo matrimonio civil el 24 de julio de 2024 en un evento privado. Desde entonces, habían anunciado su intención de realizar una boda por la iglesia con más personas.

La pareja ya contrajo matrimonio civil el 24 de julio de 2024 en un evento privado.

La idea de casarse en Zacatecas se mantiene, pero por ahora no existe una nueva fecha confirmada, comentó.

Asimismo, algunos cibernautas indicaron que no les creía y que seguramente es por problemas en torno al cantante, como el lanzamiento del videoclip “Un Vals”, que despertó comparaciones con Cazzu, expareja de Nodal.

🎶❤️¿La fusión perfecta?



Christian Nodal estrenó el video de Un Vals y TODO apunta a que está inspirado en su esposa, Ángela Aguilar…

Peeero usuarios notaron algo que ya encendió las redes



Resulta que la modelo del clip tiene el pelo corto como Ángela, pero sus tatuajes y… pic.twitter.com/FB5SDtzOtZ — Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 11, 2026

Pero, ninguno de los dos ha hablado de esa situación en particular.