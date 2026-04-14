Un hecho que se hizo viral en redes sociales el pasado lunes fue la escena poco común que se vivió en la Casa Blanca cuando Donald Trump recibió un domicilio de McDonald’s.

Euphoria rindió homenaje a Eric Dane en su temporada 3 tras su fallecimiento

Ana Torroja regresa a Colombia con nuevo álbum y proyecta incluir a Medellín en su gira

Eidevin rompió el silencio tras su salida de La casa de los famosos: “Tocó salir, no de la mejor manera pero bueno”

En el video se ve llegar a una mujer identificada como Sharon Simmons, de DoorDash, con comida de McDonald’s.

Simmons, no solo entregó el pedido, sino que también tomó protagonismo al destacar los beneficios de una propuesta fiscal impulsada por Trump, relacionada con la reducción de impuestos sobre las propinas.

Captura de pantalla La repartidora Sharon Simmons en la Casa Blanca

Cuando habló de propinas un periodista le preguntó que si ya había dado la propina a lo que Donald Trump sorprendió al sacar dinero de su bolsillo y entregar un billete de 100 dólares a la trabajadora.

La repartidora de una vez indicó que en la Casa Blanca “sí daban buenas propinas”.

Captura de pantalla Donald Trump recibiendo un pedido de McDonald’s

Pero al parecer, no es la primera vez que Trump utiliza la comida rápida como parte de su narrativa pública. McDonald’s ha sido uno de sus recursos recurrentes para conectar con la audiencia y reforzar su imagen “cercana”.