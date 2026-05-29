La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó oficialmente que Morat, la agrupación bogotana ganadora del Latin Grammy, encabezará el espectáculo de apertura del partido amistoso de despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica —denominado “La Recta Final”— el próximo lunes 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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La noche del 1 de junio, el estadio El Campín vibrará con los colores amarillo, azul y rojo antes de que la Selección Colombia emprenda vuelo hacia el Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El partido, denominado “La Recta Final”, es el último compromiso en suelo colombiano antes del debut mundialista del equipo de Néstor Lorenzo el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México.

La FCF oficializó a Morat como la agrupación invitada para encabezar la apertura de este encuentro histórico. La banda, formada en Bogotá en 2011 e integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, llega en el mejor momento de su carrera, tras obtener su primer Latin Grammy 2025 en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” por Ya Es Mañana y estar en plena gira mundial Ya Es Mañana World Tour.

Morat y la Selección: un vínculo que viene de lejos

La relación entre Morat y el fútbol colombiano tiene antecedentes memorables. En julio de 2024, durante los cuartos de final de la Copa América, la banda transmitió en vivo el partido Colombia vs. Panamá en su concierto en El Campín, atendiendo la masiva petición de sus fanáticos en redes sociales. Aquella noche se convirtió en símbolo del amor de la banda por su país.

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Ahora, la cita del 1 de junio eleva esa conexión a un nivel institucional: Morat subirá al escenario de El Campín para calentar los motores de una nación entera antes de la travesía mundialista.