La rutina diaria y la dinámica en la cotidianidad de las personas ha hecho que una lavadora sea indispensable en la mayoría de los hogares. Es un electrodoméstico que permite realizar el proceso de lavado de forma eficiente.

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Sin embargo, uno de los problemas más comunes que suelen presentar es el alto consumo de electricidad, especialmente cuando se usa con frecuencia, pues eso se suele reflejar en la factura de energía eléctrica.

Lo que la gente poco conoce es que el consumo elevado de energía no siempre depende exactamente del equipo como tal, pese a que muchas lavadoras modernas incorporan sistemas de alta eficiencia energética.

Uno de los trucos, de acuerdo con LG, una de las marcas más asociadas a las lavadoras, es no sobrecargar el tambor. La empresa reveló que sobrecargarlo puede afectar el funcionamiento del aparato. Esta práctica puede también reducir la circulación del agua y del detergente, lo que hace menos efectivo el lavado.

Otros aspectos importantes son: la temperatura del lavado, el ciclo seleccionado, la capacidad de carga y el tipo o la cantidad de detergente.

Por esto, las recomendaciones son lavar a bajas temperaturas (20 ° o menos), ya que esto reduce significativamente el consumo energético; seguir las indicaciones sobre la carga adecuada y el programa de lavado, evitar el uso excesivo de detergente, pues afecta el rendimiento de la máquina.

Otra recomendación es apagar la lavadora y desconectarla cuando no esté en uso, para evitar el modo espera.

Otro tema importante es el horario de uso de la lavadora. Se recomienda lavar en horarios nocturnos.

De otro lado, está demostrado que mantener limpios los filtros y el tambor hace que la máquina trabaje de forma más eficiente.