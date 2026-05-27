El cargador del celular es uno de los accesorios tecnológicos más utilizados en la vida diaria y, aunque muchas personas consideran normal que se caliente durante el uso, expertos advierten que en algunos casos el aumento de temperatura podría representar riesgos para el dispositivo y la seguridad del usuario.

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Esto pasa porque durante el proceso de carga, la electricidad circula desde el enchufe hacia el teléfono a través del cable, lo que naturalmente genera calor.

Según especialistas y fabricantes de accesorios tecnológicos, los cargadores modernos están diseñados para soportar cierto nivel de temperatura gracias a sistemas internos de protección térmica.

El cargador del celular es uno de los accesorios tecnológicos más utilizados en la vida diaria y, aunque muchas personas consideran normal que se caliente durante el uso, expertos advierten que en algunos casos el aumento de temperatura podría representar riesgos para el dispositivo y la seguridad del usuario.

Sin embargo, el problema aparece cuando el cargador alcanza temperaturas excesivas o permanece demasiado caliente durante largos periodos de tiempo. En esos casos, el sobrecalentamiento podría ser señal de fallas internas, materiales defectuosos o problemas eléctricos.

Los expertos explican que un cargador tibio al tacto suele considerarse normal. Pero si el accesorio llega a estar incómodamente caliente, desprende olor extraño o presenta cambios visibles como derretimiento o decoloración, es importante dejar de usarlo de inmediato.

Pexels Sin embargo, el problema aparece cuando el cargador alcanza temperaturas excesivas o permanece demasiado caliente durante largos periodos de tiempo. En esos casos, el sobrecalentamiento podría ser señal de fallas internas, materiales defectuosos o problemas eléctricos.

Daños a su teléfono si el cargador se sobrecalienta

Uno de los principales riesgos del sobrecalentamiento es el daño progresivo de la batería del celular. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil del dispositivo, afectar componentes internos e incluso provocar fallas permanentes en el teléfono.

Además, el calor extremo podría generar situaciones peligrosas como cortocircuitos, quemaduras o incendios, especialmente cuando se utilizan cargadores genéricos o productos que no cuentan con certificaciones de seguridad.

Pexels Uno de los principales riesgos del sobrecalentamiento es el daño progresivo de la batería del celular. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil del dispositivo, afectar componentes internos e incluso provocar fallas permanentes en el teléfono.

Entre las causas más frecuentes del calentamiento excesivo se encuentra el uso de cargadores de baja calidad. Algunos modelos económicos no poseen sistemas adecuados para disipar el calor y están fabricados con materiales menos resistentes al uso prolongado.

También puede influir el uso de cables dañados, doblados o deteriorados, ya que alteran el flujo eléctrico y aumentan la temperatura durante la carga. Otro error común es utilizar cargadores incompatibles con el modelo del celular.

Los fabricantes recomiendan siempre usar el cargador original del dispositivo o accesorios certificados por marcas reconocidas. Esto ayuda a disminuir riesgos relacionados con sobrecargas y fallas eléctricas.

¿Qué puede causar el sobrecalentamiento del cargador?

El entorno también influye en la temperatura del cargador. Cargar el celular sobre camas, almohadas o superficies blandas puede impedir la correcta ventilación del accesorio y aumentar el calor acumulado. Lo mismo ocurre en habitaciones cerradas o bajo exposición directa al sol.

Pexels Cargador de celular

En caso de detectar un sobrecalentamiento fuera de lo normal, los especialistas aconsejan desconectar inmediatamente el cargador tanto del enchufe como del teléfono. Luego, se debe dejar enfriar en un lugar seguro y ventilado.

Si el accesorio continúa calentándose en futuros usos o presenta daños visibles, lo más recomendable es reemplazarlo por uno nuevo y certificado para evitar riesgos mayores tanto para el dispositivo como para el hogar.