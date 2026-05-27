El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, lideró una reunión de actualización de la consultoría para la estructuración del Esquema Regional de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado del SARC Costanero, junto a los alcaldes de Los Córdobas, Juan Carlos Yances; Puerto Escondido, Ivis Marzola; representantes de Aguas de Córdoba, equipos técnicos de las administraciones municipales y el gerente de la empresa Perla del Sinú, Álvaro Chica.

Durante el encuentro revisaron los avances del diagnóstico técnico, jurídico y operativo del sistema regional, así como las alternativas para fortalecer la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios costeros y comunidades rurales vinculadas al esquema.

Uno de los principales temas analizados fue el modelo de gobernanza y mandato planteado dentro de la consultoría, en el que la empresa Perla del Sinú asumiría el rol de gestor del esquema regional, actuando como mandatario interadministrativo para la estructuración, administración fiduciaria y supervisión del operador especializado.

Según la propuesta presentada, los municipios conservarían la titularidad del servicio y participarían mediante un comité directivo con voto paritario, mientras que Perla del Sinú tendría funciones relacionadas con: administración del patrimonio autónomo fiduciario; estructuración y supervisión del operador especializado; aplicación de la metodología tarifaria regida por la CRA y gestión de inversiones del plan de obras e infraestructura con trazabilidad fiduciaria.

Kerguelén García destacó la importancia de consolidar soluciones regionales que permitan cerrar brechas históricas en materia de acceso al agua potable y saneamiento básico.

“Este es un proyecto estratégico que busca llevar dignidad y mejores condiciones de vida a miles de familias que hoy tienen dificultades en la prestación del servicio. Estamos hablando de avanzar hacia un modelo regional serio, sostenible y técnicamente estructurado para garantizar agua potable y saneamiento a comunidades que durante años han estado rezagadas”, expresó el mandatario.

En la reunión también presentaron un diagnóstico sobre las comunidades rurales de Montería vinculadas al sistema regional. Santa Lucía, Aguas Vivas y Los Cedros reciben agua del Regional Costanero mediante conexiones no legalizadas, con servicio limitado, ausencia de micromedición y sin alcantarillado. Entre las tres comunidades suman más de 1.200 viviendas. En Los Pantanos y Santa Clara el abastecimiento proviene de represas sin tratamiento de agua. El diagnóstico concluyó que ninguna de las comunidades cuenta actualmente con alcantarillado ni sistemas formales de medición, y que existe disposición de las comunidades para avanzar hacia un modelo de operación autorizado que garantice continuidad, calidad y legalidad en la prestación del servicio.

“El objetivo es construir un esquema regional que funcione, que tenga respaldo institucional y que garantice eficiencia en la operación. Aquí lo más importante es la gente y que podamos brindarles servicios públicos con calidad, continuidad y sostenibilidad”, agregó Kerguelén García.