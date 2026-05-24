La nueva sede de la Institución Educativa Camilo Torres, sede Paz del Norte, se convirtió en la obra número 82 del programa “La cinta cayó, la obra llegó”, liderado por el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García.

La remodelación dejó al centro educativo como nuevo y los estudiantes celebraron el hecho de que ya no tendrán que quedarse atrapados por las inundaciones que eran comunes en esta sede.

En la adecuación de la Institución Educativa Camilo Torres, sede Paz del Norte, la Alcaldía de Montería invirtió $2.162 millones, y la obra, que beneficiará a 203 estudiantes de primaria de los barrios Paz del Norte, Los Cristales, Villa Belén y San Pedro, generó 21 empleos.

“Aquí entregamos siete aulas renovadas y una nueva, así como baterías sanitarias. De las cosas más relevantes que hicimos acá es que antes los alumnos tenían ración industrializada del PAE, pero construimos comedor y cocina y, por eso, dentro de pocas semanas, estos chicos van a tener comida preparada en sitio, como pollo, carne, arroz, sopa y más”, dijo el alcalde.

La obra también incluyó mantenimiento de redes de acueducto, cambio total del sistema eléctrico e instalación de nuevos abanicos. Cambio de cubiertas y pisos, acompañado de la elevación de las paredes en varias aulas, así como el relleno en esos espacios y en el patio central.

La personera estudiantil, Valery Castrillón, expresó su agradecimiento al alcalde por tener la educación en el centro de su agenda.

“Agradecemos por hacer de la educación una de las grandes apuestas de su gobierno, por entender que invertir en educación es invertir en el futuro de los niños y jóvenes, por creer en las comunidades que sueñan con mejores oportunidades y por convertir esos sueños en realidad”.