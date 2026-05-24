Desde la Plaza de Toros de La Macarena, de Medellín, el candidato presidencial cordobés, Abelardo de la Espriella, del movimiento ciudadano de los Defensores de la Patria, cerró este domingo su campaña en un multitudinario acto vestido del tricolor nacional.

“A partir de este momento comienza la era de los tigres, las tigresas, de aquellos que defendemos la extrema coherencia, de la gente berraca”, dijo El Tigre en su discurso a los asistentes.

“Esta es la era de los defensores de la patria, este es el cierre de la campaña pero el milagro apenas comienza, recorrimos 80 municipios en 21 departamentos y a donde más vinimos fue a Antioquia, porque aquí está el alma de la patria”, agregó el aspirante ‘outsider’ a la Casa de Nariño.

“Esta ha sido una campaña llena de agravios, de burlas, incluso por proteger mi vida, me he tenido que defender de cientos de mentiras, tragarme los insultos, porque hay una causa superior que está por encima de mí y de ustedes y esa causa se llama Colombia”, advirtió.

Y concluyó De la Espriella: “Así como a ustedes les dicen montañeros, a mí me dicen corroncho, como si eso me afectara, pero aquí estamos ustedes y yo para defender a Colombia”.

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El evento parecía listo para un concierto, con cinco pantallas LED, luces amarillas, azules y rojas y en las tribunas camisetas blancas y de la Selección Colombia, con “la ola”, trompetas, vuvuzelas y el infaltable “fuera Petro”, además de carteles con mensajes como “si Antioquia resiste, Colombia se salva”.

El inicio del acto del cierre de la campaña del abogado, escritor y empresario empezó formalmente con un minuto de silencio para los coordinadores de la campaña asesinados: Rogers Devia y Fabián Cardona.

Antes de la salida de Abelardo de la Espriella, subió a la tarima el candidato a la Vicepresidencia de la República, el exministro José Manuel Restrepo, para manifestar: “Me siento profundamente enamorado de estar en un territorio que considero que también es mío. Me siento tan antioqueño como cada uno de ustedes”, agregando: “Tengo la certeza de que este será el último evento público de campaña que haremos, porque ganaremos en primera vuelta!”.

Y concluyó: “Antioquia le enseña a Colombia emprendimiento, tenacidad, responsabilidad, trabajo, compromiso, valor. Porque si Antioquia resiste, Colombia se salva”.

Previamente, Clemencia Vargas, la hija del recién fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ratificó su voto por Abelardo de la Espriella.

La única hija del otrora director del Partido Cambio Radical no solo cantó su apoyo por el líder del movimiento Firmes por la Patria, sino que pidió que toda la derecha se uniera en torno al candidato para llegar “unidos” a la primera vuelta.

“Yo quiero compartir mi opinión personal de cara a las elecciones del próximo domingo. Decisiva para el rumbo del país como nunca antes. Llegó el momento del voto útil”, dijo Vargas en un video colgado en su cuenta de Instagram.